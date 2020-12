Los positivos por PCR detectados en miembros de la comunidad educativa obligan a la Consejería de Educación a poner en cuarentena siete nuevas aulas en Burgos, León, Palencia y Valladolid.

La medida afecta en Burgos a dos grupos del colegio 'Blanca de Castilla de la capital; en León a un grupo del CEIP La Cogolla, de Fuentesnuevas; un aula del Padre Manjón de la Armunia y otro del CEIP La Granja de la capital; en Palencia a un grupo del IES Condes de Saldaña y en Valladolid a un grupo del colegio Nicomedes Sanz de Santovenia de Pisuerga.

Los equipos COVID-colegios realizarán pruebas diagnósticas PCR a alumnos y profesores que hayan mantenido contacto estrecho con los casos positivos. En estos momentos, hay un total de 40 aulas en cuarentena en Castilla y León.

Así, de las 40 aulas cuarentenadas, cinco son de Burgos; once de la provincia de León; once de Palencia; dos de Salamanca; una de Segovia; dos de Soria, ocho de la provincia de Valladolid. Actualmente no hay grupos en cuarentena en Ávila ni Zamora.

En cuanto a los resultados de las pruebas PCR realizadas por los equipos COVID-colegios a los miembros de la comunidad educativa que han entrado en cuarentena, desde que empezara el curso se han confirmado 521 casos de alumnos y 40 de trabajadores con PCR positiva. Ocho de esas confirmaciones se han producido en la última jornada y corresponden a siete alumnos y un trabajador.

La Junta de Castilla y León recuerda a los padres de los niños que estén pendientes de resultados de PCR que no los lleven a su centro educativo hasta que no termine el periodo de cuarentena.