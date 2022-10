Llega el cambio de hora: ¿qué día tenemos que retrasar nuestros relojes?

Acaba el verano y volvemos a la rutina. Los días ya no son tan largos como hace unas semanas, y anochece antes. Una de las consecuencias de la llegada del otoño es el segundo cambio de hora del año. Pasaremos al horario de invierno y nuestros relojes tendrán que ser retrasados una hora.

Desde hace más de 40 años, 1980, el procedimiento del cambio de hora está unificado en el territorio europeo con la primera legislación de la Unión Europea, marcando el último domingo de octubre y de marzo como los días en los que hay que retrasar y adelantar la hora, respectivamente, para dar la bienvenida a los horarios de invierno y verano.

Un cambio de hora con el que los españoles están en desacuerdo. Según un estudio que hizo el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) con motivo del cambio al horario de verano, seis de cada diez españoles acabaría con el cambio de hora. Mientras que un 70% de los encuestados se quedarían durante todo el año con el horario de verano.





Europa volverá a cambiar el reloj oficialmente en la madrugada del próximo 29 al 30 de octubre y seguirá haciéndolo al menos durante los próximos cinco años, según el calendario publicado en el BOE por el Ministerio de Presidencia, relaciones con las Cortes y memoria democrática.

El Ministerio ha fijado el inicio y el final del horario de verano desde 2022 hasta 2026, ya que no hay avances en las negociaciones para fijar una hora definitiva y eliminar así el cambio estacional, que este año se producirá a finales de marzo -la entrada en vigor del horario de verano- y a finales de octubre -la del horario de invierno-. La eterna pregunta que surge con los cambios horarios es: ¿desaparecerá algún día? ¿Es necesario? ¿Cuáles son los beneficios (o inconvenientes) de eliminar o mantenerlo?





Hay países que no cambian su horario

Lo curioso es que no todos los países cambian la hora, aunque se supone que todos los países que componen el continente europeo deberían llevar el mismo horario, Islandia y Turquía no modifican sus relojes. En el resto de continentes del planeta, hace años sí se unificaban las horas. Pero, desde hace años, casi ningún país asiático cambia la hora para llevarla igual que sus vecinos. Otros lugares como México, Australia y Estados Unidos, donde cada región decide si cambia la hora o no. De hecho, el Senado de Estados Unidos ha aprobado una ley, con la cual se quedará permanente el horario de verano a partir de 2023. Por lo tanto, han decidido poner fin a los cambios de hora dos veces al año.

¿España dejará de hacer los cambios de hora también? Por el momento no se ha establecido ninguna fecha para su fin, pero sí es cierto que lo ha debatido con el Consejo Europeo en varias ocasiones. El pasado 15 de marzo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó los cambios de hora que se darán desde este momento hasta el año 2026, estableciendo el "calendario del periodo de la hora de verano correspondiente a los años 2022 a 2026". Esto quiere decir que, al menos hasta ese año (como mínimo), tendremos que seguir modificando nuestros relojes en toda España. Estos serán, según el BOE, en las siguientes fechas: