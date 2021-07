¿Cuáles son los países europeos que recomiendan no viajar a España por su alto riesgo?

Estados Unidos ha vuelto a incluir este lunes a España y Portugal en la lista de aquellos países a los que se recomienda no visitar por el empeoramiento de la pandemia de COVID-19. Esto lo ha confirmado el Departamento de Estado por medio de un comunicado donde además se destaca que a esta lista también se suman Chipre y Kirguistán.

Este lunes, se ha podido conocer que la incidencia de contagios de coronavirus en España ascendió una vez más, al situarse en 700,1 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, tras notificarse 61.625 casos y 47 fallecidos más desde el viernes.

La incidencia española, que escaló más de 22 puntos, está bastante por encima de los niveles de otros países europeos vecinos como son los casos de Alemania (24,5 casos), Italia (76,4) y Francia (270,5), aunque por debajo del Reino Unido (866).

Previamente a este cambio, España ocupaba la cuarta categoría en base a las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. No obstante, Estados Unidos no es el único país que desaconseja no viajar a España.

ALEMANIA

Los viajeros procedentes de España, incluido Baleares, y Países Bajos deberán guardar cuarentena al llegar Alemania, excepto si están vacunados contra el coronavirus o han pasado la infección, al entrar desde este martes en vigor la clasificación de estos países como zonas de alto riesgo.

Según la asociación alemana de viajes DRV, unos 200.000 turistas germanos están de vacaciones en España bajo la modalidad de paquetes turísticos. De ellos, el 60 por ciento se encuentra en Baleares, el 30 por ciento en Canarias y el resto en la Península. Además, se calcula que hay otros 200.000 veraneantes alemanes en el país, en viajes particulares.





BÉLGICA, REINO UNIDO Y REPÚBLICA CHECA

Bélgica ha seguido los mismos pasos que Alemania. De hecho, en su lista de zonas a las que se recomienda no viajar, encontramos a Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana.

El Reino Unido es otro de los países que incluye a España como destino de riesgo. Los británicos recomiendan no visitar aquellos lugares que tengan una alta incidencia. En este caso, la mayor parte del territorio español está en esta situación, a excepción son las Islas Baleares, que entraron en la lista verde de vigilancia el pasado 30 de junio.

En el caso concreto de la República Checa, se ha incluido a España en la lista de los países a los que exige un test negativo PCR para entrar el país. Este es el único caso por el momento que hay dentro de la Unión Europa. Las autoridades checas han calificado a España como país de alto riesgo una semana después de colocar al país como zona de riesgo medio.