¿Cuál es el motivo por el que nos cuesta tanto cambiar de opinión? Se debe al "sesgo de confirmación"

Parece que las personas formamos nuestra opinión tras haber visualizado una evidencia inicial. Después de esto, parece imposible que una persona cambie su forma de ver las cosas. Si nos encontramos con otra persona que piensa de manera distinta a nosotros, es decir, el momento en el que hay una confrontación de ideas, da igual por el motivo que sea, nuestro cerebro actúa igual que cuando nos sentimos en peligro. En este momento, el sistema límbico (que regula las emociones y la memoria) le quita el poder a la parte racional del cerebro.

Así que, no importa si la nueva información que se nos presenta está sustentada en evidencias, puesto que nuestro cerebro está a la defensiva y niega todo lo nuevo que quiera introducirse en él. Todos hemos comprobado alguna vez como, en el trascurso de una discusión, uno de los individuos continúa defendiendo su posición, aunque esté equivocado en su razonamiento. Esto se debe a que se siente acorralado mentalmente y su cerebro percibe una amenaza inminente. Para demostrar que a los seres humanos nos es muy complicado cambiar de opinión, un par de psicólogos de la Universidad de St. Andrews (Escocia) realizaron un estudio.

Diferencias de aprendizaje entre chimpancés y niños

En el experimento que llevaron a cabo, querían ver cuáles eran las diferencias entre el aprendizaje de los niños (de 3 y 4 años) y de los chimpancés. En la prueba, los investigadores pusieron una caja opaca, por lo que no se podía deducir lo que había en su interior. Con la ayuda de un palo debían activar unos mecanismos que les ofrecería la recompensa (caramelo). Después de enseñar a ambas partes (niños y primates) el procedimiento que debían seguir, observaron que los dos grupos de sujetos imitaron lo que les habían mostrado para lograr la recompensa. El segundo experimento que se realizó se trataba de la misma prueba, pero esta vez, la caja era transparente y debaja ver que los mecanismos utilizados previamente no eran necesarios para conseguir la recompensa.

Los científicos quedaros sorprendidos con los resultados, ya que, lejos de lo esperado, los chimpancés (en su mayoría) eran los únicos que iban directamente a por el caramelo. Así que habían eludido la parte de los mecanismos. Sin embargo, los niños, volvieron a actuar como lo hicieron la primera vez, es decir, repitieron el patrón de aprendizaje. Por lo tanto, los expertos detectaron que los primates se centraban en el resultado y no les importaba cambiar su actuación. No obstante, los niños repetían el mismo comportamiento que les había funcionado en el primer experimento. Esto quiere decir que los seres humanos aprenden por imitación y no se paran a cuestionarse las variantes.

"Sesgo de confirmación"

Entonces, si este comportamiento fruto del aprendizaje social se desarrolla en los niños, no se puede pretender que un adulto, que tiene sus valores asentados, cambie de opinión. Según los psicólogos, a un ser humano (sobre todo si es adulto) le cuesta tremendamente aceptar que no tiene razón en algo, puesto que ve amenazada su inteligencia. Por este motivo, vemos la realidad desde una perspectiva subjetiva, para que no afecte a las ideas que ya teníamos aceptadas como verdaderas. Este sentimiento se ve aumentado si la persona que nos dice que estamos equivocados no pertenece al mismo círculo ideológico.

Los expertos aseguran que el ser humano tiene la obsesión (irracional) de cómo piensan los demás sobre uno mismo. Sentimos la necesidad de ser aceptados por el resto, y por eso, es habitual que nos juntemos con individuos que compartan nuestra forma de pensar y de ver la realidad. Por lo tanto, es más fácil que aceptemos como verdadera cualquier información que nos llegue y que corresponda con nuestra ideología. Este fenómeno ha sido denominado por los psicólogos como "sesgo de confirmación". Y ¿Cómo funciona nuestro cerebro cuando nos sentimos interados y aceptados? Si nuestra opinión se ve reforzada positivamente por las personas que piensan igual, el cerebro segrega dopamina y serotonina, las hormonas del bienestar y la felicidad. Así que nos sentiremos importantes, relevantes y nuestra autoestima se verá exponencialmente aumentada.