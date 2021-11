¿Cuál es la comunidad más segura, la más sana y en la que mejor se trabaja? El INE responde

El INE ha realizado un análisis en el que traza un mapa del bienestar en nuestro país. Y ha alcanzado múltiples conclusiones. Una de ellas es que Navarra, La Rioja y País Vasco son las regiones con niveles de calidad de vida más elevados del país.

Además, Navarra es la autonomía en la que se goza de una mejor salud, Aragón es la comunidad idónea para trabajar y Cantabria la más segura. Respecto a las tendencias de ocio por parte de la ciudadanía y las relaciones personales, los madrileños son los que más acuden al cine. Por otra parte, los extremeños son los que mejor se sienten con sus relaciones y en Baleares siempre hay amigos o vecinos a los que recurrir si nos encontramos en aprietos.









Según cuenta el diario 20 minutos, los murcianos se quejan mucho del ruido y la contaminación pero también le encuentran un sentido a la vida. Afirmaciones muy variadas aunque tienen un punto en común: reflejan el nivel de bienestar de los ciudadanos en función de la autonomía en la que viven.

Realizar una medición de la calidad de vida, como ha hecho el INE, no es una tarea sencilla. Varios expertos y organizaciones internacionales como la OCDE, la Unión Europea y Naciones Unidas llevan unos años asegurando que el PIB no es una medición suficiente para reflexionar sobre el bienestar. Esto se debe a que el Producto Interior Bruto no tiene en cuenta el acceso a un empleo o si una persona tiene dinero suficiente para acudir al cine y/o al teatro.

El Instituto Nacional de Estadística recopila cada año sesenta indicadores de bienestar que agrupa en nueve categorías: condiciones materiales de vida, salud, trabajo, educación, ocio, relaciones sociales, seguridad física y personal, la gobernanza y los derechos básicos, el entorno y medioambiente y la experiencia general de la vida.









A finales de abril, la OCU también llevó a cabo un ranking de cuáles son las mejores ciudades para vivir por su calidad de vida. La encuesta se realizaba a consumidores de algunos de los municipios más importantes de España: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante, Córdoba, Valladolid, Vigo y Gijón entre los meses de octubre y noviembre de 2020.

VIGO: LA CIUDAD MEJOR VALORADA, SEGÚN UN ÚLTIMO ESTUDIO DE LA OCU

Los criterios para analizar en qué ciudades se vive mejor (y en cuáles peor) eran los siguientes: seguridad ciudadana, movilidad, servicios de salud y educativos, oferta cultural, deportiva y de ocio, contaminación y medioambiente, mercado laboral, coste de vida, mercado inmobiliario y limpieza urbana.

Por tanto, una vez realizado el muestreo, concluyeron que la ciudad de Vigo es la mejor valorada por sus habitantes, seguida de Zaragoza. Mientras, Madrid y Barcelona son las ciudades con peor calidad de vida para las personas encuestadas.

Los servicios de salud son peor valorados en Madrid, Sevilla y Málaga, mientras que la satisfacción de los habitantes de Bilbao con la atención sanitaria es la que obtiene una mejor nada. "Madrid obtiene evaluaciones por debajo de la media en educación, como Alicante y Palma", siempre en comparación con la satisfacción de los ciudadanos en Vigo, Bilbao y Zaragoza.

Múltiples variables que dan cierta luz sobre la calidad de vida por autonomías y que concluyen personas que viven en dichos municipios. En la mayoría de ocasiones, gana la España vaciada.