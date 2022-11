CSIF pide paralizar la nueva ley educativa por las quejas de los profesores

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido paralizar la nueva ley educativa (LOMLOE) por las dudas que ha suscitado su aplicación entre el profesorado respecto a los temarios y el sistema de evaluación.

Tras los primeros meses de implantación y a pocas semanas de finalizar el primer trimestre del curso, CSIF ha reclamado este martes que se interrumpa su aplicación a raíz de las centenares de quejas recibidas por parte de profesores de "toda España".

A las puertas de las vacaciones de Navidad, los docentes deberán cerrar las notas de los alumnos aplicando la nueva normativa (solo en los cursos impares) y esto ha suscitado dudas por la falta de adaptación.

No ha habido tiempo para preparar los currículos, ha denunciado CSIF, hasta el punto de que algunas comunidades autónomas han empezado con borradores sobre la marcha.

Según ha indicado a Efe la Secretaria de Coordinación del Sindicato, Isabel Madruga Bajo, son siete las regiones en las que las clases comenzaron en septiembre sin tener los currículos adaptados a la nueva ley: País Vasco, Canarias, Galicia, Castilla y León, Andalucía, Murcia y Cataluña.

Esta es una de las reclamaciones de los profesores, quienes creen que los libros de texto, debido al retraso, pueden contener errores, y que se "atenta contra la libertad de cátedra" al imponerse un modelo pedagógico único, cerrado y obligatorio basado en "las situaciones de aprendizaje".

Otra de las críticas gira entorno a que la ley LOMLOE es "difícil de interpretar", los nuevos currículos están sobrecargados y se les da mayor importancia a las competencias en detrimento del temario.

El sindicato no descarta convocar huelga próximamente si el Ministerio de Educación no atiende a sus reivindicaciones, y más después de que no haya recibido respuesta tras la manifestación que tuvo lugar el pasado 19 de octubre, según ha denunciado.

Es por ello que CSIF demanda una reunión extraordinaria con este ministerio para "analizar la situación", a la vez que está preparando movilizaciones para trasladar su descontento.