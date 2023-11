Cruz Sánchez de Lara zanja los rumores de infidelidad entre Chenoa y Miguel Encinas: "No vais a encontrar polémicas"

MADRID, 14 (CHANCE)

En medio de los rumores que circulan sobre la separación de Chenoa y el médico Miguel Encinas, la abogada y amiga cercana de la pareja, Cruz Sánchez de Lara, ha dado la cara para aclarar la situación y desmentir cualquier atisbo de polémica.

Sánchez de Lara ha afirmado: "No vais a encontrar nada de polémica porque no la hay. Hay veces que la gente se quiere mucho, pero las vidas son más difíciles de complementar, y pues realmente es que no vais a encontrar una pizca de morbo. No hay morbo, no hay polémica, son dos personas extraordinarias que se quieren, que han vivido un período de su vida muy bien juntos."

La abogada, conocida por su amistad cercana con la cantante y el médico, explica que la pareja ha pasado por momentos difíciles, especialmente durante la pandemia: "Después se han casado, es verdad, y han tenido una época de la vida muy bien juntos, pero yo creo que ella va a estar muy bien y él también".

Sánchez de Lara destaca la buena relación que mantiene con ambos y señala: "Somos amigos todos y, bueno, ella está bien, como no es tan reciente* Lo bueno es que os habéis enterado después porque yo creo que ellos ya lo que quieren es que pase el tsunami mediático y están bien los dos, se llevan bien."

Cuando se le pregunta sobre la posibilidad de una reconciliación, la abogada expresa: "Ojalá, ojalá, pero no lo sé. Yo ahí no me meto porque si no he hablado de mi vida cuando tendría que haber hablado, no voy a hablar de la de los demás. Pero de verdad que no vais a encontrar polémica, la noticia se va a morir ya porque mañana Laura va a hablar sobre su trabajo, va a hablar de su proyecto nuevo y Miguel no va a hablar, con lo cual ya está asumido. Lo bueno de que no sea en el mismo momento es que nadie se calienta y dice algo inapropiado."

Finalmente, Sánchez de Lara asegura que Chenoa se encuentra bien a pesar de la situación: "No es agradable para nadie, pero ellos lo han hecho muy bien. Yo creo que lo han hecho muy bien y estoy muy orgullosa de los dos, ¿eh? De Miguel también, son dos personas extraordinarias que han compartido momentos extraordinarios de su vida también."