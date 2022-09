Cruz Roja presenta su nuevo servicio para luchar contra la soledad no deseada

Cruz Roja ha puesto en marcha el programa 'Te Acompaña', su nuevo servicio multicanal gratuito de información, orientación y acompañamiento para combatir la soledad no deseada dirigido a personas mayores, migrantes, jóvenes o mujeres con dificultades sociales.

En la presentación del proyecto, la subdirectora del área de conocimiento de Inclusión Social de Cruz Roja, Olga Díaz, ha explicado que, pese que existe un alto porcentaje de personas mayores que experimentan la soledad no deseada, el servicio 'Te Acompaña' no solo está dirigido a este colectivo, ya que consideran que es un problema que "no tiene edad ni género".

Este es uno de los motivos por el que el servicio será "multicanal", para que cada persona busque la vía o el medio con el que se sienta más cómodo para contactar.

Según datos de la Encuesta Continua de Hogares 2020 realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España, cerca de 5 millones de personas viven solas (un 2% más que en 2019), de las que más de 2,1 millones son mayores de 65 años.

El servicio 'Te Acompaña' facilitará una atención personalizada y confidencial a través de su teléfono gratuito (900 444 111), el chat en la web www.teacompaña.es o sus redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram y funcionará de lunes a viernes de 10 a 18 horas.

Estará atendido por voluntariado especializado en escuchar, informar y acompañar a las personas que contactan para "reducir su sentimiento de soledad y promover su activación personal y social".

Según ha explicado la doctora en Psicología y Presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología, Sacramento Pinazo, las nuevas tecnologías y la evolución a sociedades más individualistas son algunos de los motivos que favorecen la sensación de soledad.

"Nos relacionamos cada vez más con cosas y menos con personas", ha detallado Pinazo, que ha incidido en que el ser humano "necesita de la colectividad".

Ha explicado que el sentimiento de soledad "nos hace más vulnerables a cualquier enfermedad" y puede llegar a acortar la esperanza de vida.

Para ella, la soledad es "causa y consecuencia del aislamiento social", y por esto es importante acabar con este problema e impulsar medidas para ayudar a quienes ya se encuentren en esta situación.

El servicio 'Te Acompaña' está financiado por el IMSERSO a través de la convocatoria de subvenciones del 0,7% del IRPF del tramo estatal que gestiona el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.