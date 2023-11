Cruz Roja espera llegar a 57.000 niños con la nueva edición de la campaña 'El juguete educativo' que este año se celebra bajo el lema 'Sus derechos en juego'. El objetivo de la iniciativa es promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de transmisión de valores.

El proyecto busca también dotar a las familias de herramientas para educar en valores y en el juego saludable, enmarcado en un sistema de trabajo real, que tiene muy presente que la infancia es la época más importante para el desarrollo integral de las personas.

Desde Cruz Roja Juventud se entiende el juego como vía de difusión de cualquier propuesta educativa y pedagógica, de ahí que se inviertan todos sus esfuerzos para que, ningún niño se quede sin recibir un juego o juguete durante todo el curso escolar.

Bajo esta premisa, Cruz Roja Juventud organiza una semana de captación de recursos para el proyecto entre el 13 y el 19 de noviembre, en la que se llevarán a cabo actividades de sensibilización, colaboraciones con otras entidades y empresas, acciones a través de redes sociales, actividades en calle, etc.

En la última campaña se entregaron 71.600 juegos y juguetes gracias a la colaboración de 5.500 jóvenes voluntarios y sus acciones de sensibilización llegan a más de 8.200 familias, y cerca de 50.000 personas.

Cruz Roja promueve la donación de juguetes que sean no bélicos, no sexistas, y educativos para favorecer las actitudes de respeto y cooperación, la creatividad, la tolerancia, la diversidad, el respeto o la igualdad, ya que son elementos trasmisores de valores sociales. Y dentro del compromiso de la organización con el medio ambiente, no falta la sensibilidad sostenible, incentivando que la donación sea de aquellos fabricados a partir de materiales con menor impacto medioambiental.

Además de la entrega de juguetes en los puntos de recogida habilitados, se puede colaborar con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz Roja, a través de bizum 04048 o del teléfono 900 104 971 y mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE al 38088 (3 euros), que se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños y niñas de familias en dificultad social.

LA ENTREGA DE JUGUETES

Una vez verificado que los productos cumplen las especificaciones, Cruz Roja Juventud los clasifica según la edad a la que van destinados y las habilidades que potencia, sociales, motrices, intelectuales* De esta manera, Cruz Roja genera un "almacén" con todos los productos y todas las localidades, que aparecen en el mapa de la web de Cruz Roja Juventud.

Según las necesidades que haya que cubrir, las personas voluntarias reciben a las familias con niños en situación de vulnerabilidad, y se les hace una pequeña entrevista para conocer los gustos y necesidades individuales de cada menor para poder entregarles el juego o juguete que mejor se adecúe, que se le entrega a la familia en las fechas que ésta lo solicitan.