Cruz Roja dice que la situación en Marruecos es "compleja" por la dificultad de acceso a algunas zonas del país

El director de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja Española, Íñigo Vila, ha asegurado que la situación en Marruecos es "compleja" por la dificultad de acceso en determinadas zonas "remotas" del país.

"La situación no deja de ser todavía compleja. Estamos todavía en unos primeros días de la operación por lo que son días un poco caóticos. Algo lógico y normal en el comienzo de cualquier operación, además todavía hay dificultades de acceso en algunas zonas que son muy remotas por lo que todavía nos queda mucho hasta tener la foto completa de cuál es la magnitud", ha explicado Vila.

En Cruz Roja están trabajando en cuestiones logísticas con el objetivo de poder distribuir la ayuda en el país vecino en cuanto las autoridades marroquíes puedan absorber toda la ayuda que les está llegando.

Afortunadamente el aeropuerto de Marrakech se encuentra operativo pero no es una terminal de grandes dimensiones y en estos momentos no tiene todas las infraestructuras, así que tal y como ha explicado Vila, "no es una cuestión de que nosotros estemos preparados, que lo estamos desde las primeras 24 horas, sino que el país esté preparado para poder recibir material".

En este sentido España se encuentra en condiciones inmejorables para aportar ayuda humanitaria por nuestra cercanía, situación que facilita todos los procesos y permite abaratar los costes de la operación, "en nuestro caso podríamos transportar por carretera desde la península sin ningún tipo de problema hasta Marruecos", ha destacado Vila.

En estos momentos Cruz Roja está enfocada en "todas aquellas personas que han perdido sus casas o las tienen dañadas y por el miedo además a las posibles réplicas que se puedan producir porque están viviendo a la intemperie", ha destacado.

