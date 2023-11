Cruz Roja desarrolla un proyecto tecnológico para detectar casos de pobreza energética

Cruz Roja y la Fundación de Tecnologías Sociales (TECSOS) han desarrollado una experiencia piloto en Andalucía con la colaboración de Qualcomm, en la que se han instalado sensores en viviendas para corroborar en qué condiciones viven algunas familias en posible situación de vulnerabilidad. Por el momento, estos dispositivos se han instalado en hogares de Sevilla y, próximamente, también se llevarán hasta León.

Teniendo en cuenta los umbrales que la OMS determina como 'confortables', y los resultados de las mediciones de estos sensores de temperatura, humedad y calidad del aire, la organización ha verificado casos de pobreza energética en verano, con temperaturas registradas de hasta 40 grados en un largo periodo de tiempo en la vivienda.

Con la información que recaba la tecnología IoT (Internet de las cosas), Cruz Roja analiza los datos y pone medidas correctivas a esta situación, como pueden ser en este caso la entrega de kits de eficiencia energética, la mejora en el aislamiento térmico de la vivienda o la formación en ahorro energético.

De este modo, la ONG busca revertir la situación hasta que los sensores identifiquen que los parámetros de habitabilidad sean los adecuados para el bienestar de una persona o familia residente en esa vivienda.

Más allá de la detección de las situaciones de pobreza energética, el objetivo último de Cruz Roja es aplicar este análisis de datos para analizar la autonomía personal en una persona, anticiparse a una emergencia o analizar cómo impacta la soledad no deseada en sus rutinas.

Por ejemplo, quiere analizar cómo influyen los patrones de entrada y salida del hogar en base al consumo energético, los hábitos del sueño o alimenticios según el uso de ciertos electrodomésticos como el frigorífico o el microondas, el horario de consumo de televisión y dispositivos electrónicos, y las condiciones de confortabilidad en el hogar.

Además, los datos que podrían recoger el uso de estos dispositivos, se tratarían y trabajarían para tener un conocimiento sobre el que generar políticas que ayuden a las personas, según precisa Cruz Roja.

En todo caso, la organización destaca que este sistema está configurado para proteger la privacidad de las personas, las cuales no se pueden identificar en la herramienta, sino que solamente son definidas por un código de acceso exclusivo para el personal de Cruz Roja responsable de dar asistencia complementaria a los usuarios.

Además, no requiere de una instalación técnica compleja, de forma que personas sin una alta cualificación pueden colocar los sensores; en el caso de los relacionados a la pobreza energética, por ejemplo, éstos pueden estar sobre un mueble, ya que no llevan cables y son alimentados por una batería. La persona usuaria no tiene que interactuar con el dispositivo ni realizar ningún tipo de acción para su funcionamiento.

Este sistema ha sido seleccionado en varios certámenes de innovación tecnológica, como el más reciente con motivo del Smart City Expo World Congress, según señala Cruz Roja.