La CRUE sobre la polémica de los exámenes presenciales: "El tiempo nos ha dado la razón. No se han producido brotes"

El presidente de CRUE Universidades Españolas y rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, asegura que el tiempo ha dado la razón a los rectores en su apuesta por los exámenes presenciales en enero, en medio de una nueva ola de contagios de Covid-19 tras la Navidad y de los efectos provocados por el paso de la borrasca 'Filomena'.

"Al final, el tiempo nos ha dado la razón. No ha habido problemas en los exámenes presenciales, no se han producido brotes (de Covid-19), las universidades hemos facilitado, para aquellos estudiantes que han tenido dificultades por situaciones personales de Covid o de cualquier otra cosa, que puedan examinarse y no pierdan la convocatoria. Ha funcionado todo como tenía que funcionar", reivindica Gómez Villamandos en una entrevista concedida a Europa Press, con motivo de su reelección como presidente de la institución.

A finales del mes de enero, CRUE emitió un comunicado asegurando que las facultades son "espacios seguros" y censurando la misiva del ministro del ramo, Manuel Castells, en la que instaba a celebrar los exámenes de forma 'online' y no presencial, si no había garantías de que se pudiera proteger la salud de los estudiantes y demás personal universitario.

Preguntado por este desencuentro, Gómez Villamandos afirma que "lo único que pasó" es que los rectores expusieron su "posicionamiento" y añade que "no fue un tema de enfrentamientos". "Todo el mundo se pronunciaba. Se pronunciaban los estudiantes, se pronunciaba el Ministerio y los rectores nos pronunciamos. Yo creo que, en líneas generales, se está poco habituado a que los rectores nos pronunciemos con determinada contundencia y eso sorprendió", matiza, para después añadir que "no era cuestión de cabezonería. Era buscar lo mejor para el sistema, para los estudiantes y para el profesorado".

En este sentido, el presidente de CRUE insiste en que "fue simplemente manifestar cuál era la posición de las universidades españolas" y poner en valor "todo el trabajo que se había venido haciendo por todos los trabajadores de la universidad para hacer que fuera un espacio seguro, donde se podían hacer las cosas bien", y que los exámenes presenciales "garantizaban la equidad, cosa que no garantizaban los exámenes 'online'".

"HABÍA DOS PROBLEMAS"

Además, señala que, en buena medida, la apuesta por la evaluación presencial por parte de CRUE tiene también que ver con la posibilidad de que los alumnos tienen más fácil copiar en las evaluaciones 'online'. Según apunta, "había dos problemas".

"Por un lado, las oportunidades no son las mismas para todos estudiantes en un examen 'online'. Eso es la realidad", manifiesta, para después añadir que los exámenes 'online' "evidentemente tienen unos riesgos, eso es indudable".

También preocupaba, según manifiesta, que "el profesorado, en un exceso de celo, llegara a unos extremos de dificultades en los exámenes que tuviera un efecto rebote". "Creíamos que lo más garantista para todos, para todos, tanto para el profesorado como para los estudiantes, eran los exámenes presenciales", remarca.

Por otro lado, el presidente de CRUE comenta que en universidades "que no han tenido más remedio, por situación sanitaria o por cuestión de espacio, que hacer exámenes online", se han producido las dos situaciones que temían, es decir, "o un exceso de aprobados o un exceso de suspensos".

"Se han producido los dos escenarios. Creo que se ha actuado con bastante sentido común, con bastante lógica y buscando lo mejor para todos. No era cuestión de cabezonería, era buscar lo mejor para el sistema, para los estudiantes y para el profesorado", concluye.