Un crucero con 300 personas a bordo, en cuarentena por un caso de sarampión

Las autoridades de la isla caribeña de Santa Lucía han puesto en cuarentena un crucero con unos 300 pasajeros a bordo después de que se haya confirmado un caso de sarampión entre los tripulantes. Según apunta la cadena de televisión estadounidense NBC, el barco podría pertenecer a la Iglesia de la Cienciología. "El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa. Cualquier que no esté inmunizado de forma adecuada puede contraer la enfermedad si ha habido un contacto estrecho con el caso confirmado", ha defendido en su comunicado la máxima responsable médica de la isla, Merlene Fredericks-James. "Por tanto, es probable que otras personas en el barco puedan haber estado expuestas", ha defendido, precisando que el médico a bordo ha puesto en aislamiento el caso confirmado, una integrante de la tripulación que se encuentra "estable". "Debido al riesgo de una posible infección, no solo por el caso confirmado de sarampión sino también por otras personas que podrían estar en el barco en ese momento, pensamos que era prudente tomar una decisión para no permitir que nadie desembarque", dijo en un comunicado.

Según la responsable, las autoridades de Santa Lucía están en contacto con la Organización Panamericana de la Salud (PAHO) y la Agencia de la Salud Pública Caribeña (CARPHA). El crucero lleva en cuarentena desde el lunes por la mañana.

El crucero fue identificado como Freewinds, según dijo un sargento de la Guardia Costera de Santa Lucía a NBC News y que, según informes, es propiedad y está operado por la Iglesia de la Cienciología. El Freewinds, de 134 metros, se utiliza para retiros religiosos de la Iglesia de la Cienciología desde 1988. La Iglesia de la Cienciología no ha expresado una posición específica sobre la administración de vacunas entre sus seguidores.