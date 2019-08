PP critica a quien quiere sacar "réditos políticos" del brote de listeriosis

La secretaria general del PP-A, Dolores López, ha aconsejado a "quien quiera guerra o sacar réditos políticos" del brote de listeriosis que "golpee en otra puerta" que no sea la de su partido ni la Junta de Andalucía, que, ha dicho, están por "la responsabilidad y priorizar la salud de las personas afectadas".

Ante las críticas de dirigentes socialistas por la gestión de la Junta y por las vacaciones del presidente andaluz, Juanma Moreno, durante la alerta sanitaria, López ha dicho que el Gobierno autonómico ha actuado "con responsabilidad y lo que siempre ha hecho y han hecho los propios profesionales es poner por encima de todo a las personas".

"Me ha dado pena ver y oír, no solo como cargo político sino como andaluz, cómo ciertos cargos del públicos del PSOE han llegado a denigrarse y hacer visible que lo que les importa es un puñados de votos, mucho más que las personas y eso es triste y por ello no les ha importado mentir e insultar", ha dicho.

La dirigente popular ha enfatizado que su partido "no vamos a entrar en eso, estamos al lado de las personas afectadas que es nuestra responsabilidad" y ha remarcado que Juanma Moreno ha estado "todo el verano en Andalucía pendiente de Andalucía", recordando que ha presidido la comisión de seguimiento del brote de listeriosis y "ha estado en contacto permanente con esta cuestión".

Por ello, ha insistido en que "ver que un cargo del PSOE, además de difamar en un tema tan sensible, hace ese tipo de declaraciones me produce vergüenza ajena, porque lo está haciendo un cargo de un partido cuya responsable, Susana Díaz, cuando presidió la Junta hubo algo que cumplió a rajatabla, no saber nada de Andalucía en agosto".

López ha recordado que el Consejo Andaluz de Médicos, el Colegio de Veterinarios de Sevilla y la Asociación Andaluza de Enfermedades Infecciosas "han salido a decir que la actuación de la Consejería ha sido la correcta y cuando hablan profesionales lo mínimo que hay que hacer es respetarlos".