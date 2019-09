Cristina Pedroche: "Me gusta mucho Gran Hermano"

MADRID, 20 (CHANCE)

Cristina Pedroche se ha declarado fan de Gran Hermano VIP. El rostro más televisivo de Atresmedia no tiene problema en reconocer que le encantan los realities de Telecinco.

Apoyando al máximo a su compañera Irene Junquera, Pedroche asegura que Isabel Pantoja fue la que levantó Supervivientes y que ella sí que ve GH VIP.

CHANCE: ¿Cuáles son tus trucos de belleza?

Cristina Pedroche: Me curro mucho la alimentación, el gimnasio, centros de belleza, me cuido mucho, para ser guapa hay que sufrir, estoy media hora para desmaquillarme, con cremas, la piel es fundamental.

CH: ¿Tiene algún significado tu look?

C.P: No es el que me ha gustado, me apetecía ponerme guerrera y cómodo.

CH: ¿Por qué has decidido venir a este tema?

C.P: Por las mujeres, por las grandes comunicadoras y cocineras.

CH: ¿David se cuida?

C.P: David es coqueto con la cresta, le gusta que este bien peinada.

CH: ¿Tarda más que tú en arreglarse?

C.P: Entre semana tardo yo más.

CH: ¿Nuevos proyectos?

C.P: Con Zapeando, El Hormiguero y con las marcas, estoy muy contenta.

CRISTINA PEDROCHE: "CONOZCO A IRENE Y PENSABA QUE IBA A ESTAR TÍMIDA"

CH: ¿Estás viendo a Irene en GH VIP, que te parece?

C.P: Podría decir que no pero sí, me gusta mucho, conozco a Irene y pensaba que iba a estar tímida pero lo está haciendo muy bien, pero sí me gusta mucho Gran Hermano.

CH: ¿Participarías?

C.P: Creo que no pero no lo puedo decir.

CH: Eso decía Isabel Pantoja...

C.P: Isabel Pantoja es lo más, Supervivientes me ha gustado más por ella.

CH: ¿Te atreverías?

C.P: Pasar hambre no me gustaría después de probar la gastronomía.

CH: ¿Tiempo para la maternidad?

C.P: No, no hay tiempo para la maternidad, es un trabajo y mucho tiempo de dedicación pero no lo tengo, lo mismo en unos años me apetece pero ahora mismo no.