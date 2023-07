Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz dan la bienvenida a su primer hijo

MADRID, 14 (CHANCE)

Grandes noticias. Después de 9 meses de dulce espera en la que Cristina Pedroche nos ha contado paso a paso los avances de su embarazo y de su tripita, la presentadora ha dado a luz y se ha convertido en madre de su primera hija junto a Dabiz Muñoz.

Tal y como desvela la revista Semana en exclusiva, la pareja ingresó ayer por la tarde en el hospital Montepríncipe de Madrid y esta madrugada, en torno a las 4:00 horas, llegaba al mundo la pequeña con la que han puesto el broche de oro a sus 9 años de amor y de la que todavía no han hecho público su nombre.

Ha sido un parto rápido, natural y sin complicaciones, tanto la mamá primeriza como la recién nacida se encuentran en perfecto estado y Cristina y Dabiz, muy emocionados, están viviendo los instantes más especiales de su vida. Además, como apunta la publicación, la presentadora de Atresmedia se encuentra en una planta diferente a maternidad para evitar filtraciones y disfrutar de su recién estrenada maternidad con tranquilidad.

Como la propia Pedroche reveló en una de sus últimas apariciones públicas, el parto ha sido a través de hipnoparto, una técnica en la que, como explicaba con naturalidad, no tendría contracciones sino olas uterinas gracias a la meditación.

Este jueves la comunicadora daba una pequeña pista de que estaba de parto -aunque en ese momento no fuimos consciente de que el nacimiento de su hija era inminente- publicando una imagen en blanco y negro en su cuenta de Instagram presumiendo de su avanzado estado de gestación. "Miro mi cuerpo y no puedo estar más orgullosa del camino que hemos recorrido durante estos meses creando vida. Ahora ya estamos preparados para acompañarte a nacer hija mía. Ven cuando quieras, te estamos esperando" escribía. Unas palabras con las que daba la bienvenida a la pequeña, que no dudamos que pronto presentará a sus seguidores través de sus redes sociales, revelando por fin el nombre que Dabiz y ella han escogido para su primera hija.