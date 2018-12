MADRID, 26 (CHANCE)

Cristina Pedroche ya cuenta las horas para subirse, un año más, a uno de los balcones de la Puerta del Sol y dar la bienvenida al 2019. La presentadora se encuentra ultimando todos los detalles de estas Campanadas, un año en el que promete sorprender a todos sus fans.

Y es que la colaboradora de Zapeando ha concedido una entrevista a la revista ¡Hola! donde da algunas pistas de su esperado look: "Sigo siendo yo, en mi línea, es verdad que cada año el vestido es más espectacular que el anterior. El de este año, viendo los cuatro anteriores juntos, creo que no tiene nada que ver. Cuando lo veáis lo vais a entender. Los otros, aunque son muy distintos entre ellos, siguen una línea, pero este es otra cosa".

Además, Pedroche apunto a que "el de este año es el que más va a sorprender y creo que el que más va a gustar, aunque eso es muy subjetivo, pero a mí es el que más me gusta, es más yo. Los anteriores también lo son, todos han sido idea mía y representan momentos especiales que he vivido, pero creo que este, cuando lo vea dentro de cincuenta años, me conmoverá".

Una emoción que le invade cada año y que no hace por la audiencia, como muchos podía pensar, sino por ella mismo "porque me encanta, porque es algo muy mío. Cada año, la gente me da muchísimo más apoyo aunque también haya muchas críticas, y, en el fondo, que la audiencia vaya subiendo es maravilloso, pero lo más importa es la calidad... y la calidad cada año va a más".