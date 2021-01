Crean una app para diferenciar síntomas entre resfriado, gripe y covid

La Sociedad Española de Inmunología (SEI) ha desarrollado una aplicación gratuita llamada SEICoV que sirve para ayudar a diferenciar los síntomas entre el resfriado común, la gripe y la covid-19 y que no recoge datos personales de los usuarios.

La app ha sido ha sido diseñada a partir del análisis de los datos de 6.000 pacientes en Europa junto con indicaciones adicionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y ha contado con la colaboración de médicos de diferentes institutos, entre ellos del Hospital Universitario Donostia (HUD).

SEICoV es de acceso libre, está dirigida a la población en general e incorpora 28 síntomas comunes de infecciones virales respiratorias a un algoritmo bayesiano que determina las distintas probabilidades de contagio.

Además, no recoge datos personales: el resultado final no se almacena ni se comunica a ninguna entidad, por lo que el usuario puede realizar el test predictivo tantas veces como desee, teniendo en cuenta que no es equivalente a una prueba diagnóstica ni sustituye al consejo médico profesional.

Junto a la SEI y al HUD, en el desarrollo de la aplicación han participado también la Real Federación Española de Fútbol (RFEF); la empresa Bayesia (Francia), que proporciona el software de Inteligencia Artificial; y médicos del Hôpital Foch (Francia), de la Universidad de Mons (Bélgica) y de la Bristol Royal Infirmary (Reino Unido). EFE