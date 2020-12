El creador de Física o Química, indignado por los créditos de FoQ: El reencuentro

MADRID, 26 (CulturaOcio)

Este domingo llegó a Atresplayer Premium el primer episodio del regreso de 'Física o química', 'FoQ: El reencuentro'. La ficción ha causado un gran furor entre los fans, que no dudaron en convertir la miniserie en tendencia en redes sociales. Ahora bien, la vuelta del fenómeno ha venido con polémica, pues Carlos Montero, creador de la serie original, ha mostrado su indignación, al no aparecer en los créditos de la producción.

Montero, creador también de otras producciones de éxito como 'Élite' o la reciente 'El desorden que dejas', ha compartido su enfado en redes sociales, revelando que, pese a su condición de creador de la ficción original en la que se basa la miniserie, la producción de Atresmedia no le ha referencia alguna ni en los créditos de inicio, ni en los fines.

"Mola que algo que creé hace 11 años, 'Física o química', colapse la web de Antena 3, así será de buena, con los dos nuevos capítulos. Lo que no mola tanto es que me hayan obviado hasta en los títulos de créditos. Sin mí, nada existiría. Allá ellos", escribía visiblemente molesto.

https://twitter.com/tremendoaveces/status/1343226782208692224

La controversia ya venía con precedentes, pues al anunciarse el regreso de la serie, el propio Montero reconoció en redes que no habían contado con él. El motivo que argumentó Atresmedia fue el contrato de exclusividad que tiene el guionista con Netflix, aunque el creativo también ha expresado que "ni siquiera" le llamaron para retomar la ficción. "Imagino que no me han llamado por esta concepción antigua de la tele que es que el autor no pinta nada, solo he creado la serie, solo les he dado un éxito", declaró en una entrevista con El Confidencial.

https://twitter.com/tremendoaveces/status/1343252199732817922

Montero ha tenido el apoyo en redes sociales de fans, profesionales y compañeros de profesión, expresando la importancia que tienen los creadores en lo referente a la producción de series. "Este feo nos devuelve a aquella época en la que las series no tenían creadores, vergonzoso", expresaba el sindicato ALMA.

https://twitter.com/almaguionistas/status/1343242017829253121

https://twitter.com/CarlosG_Miranda/status/1343243987306602499