El COVID19 deja a millones de niños sin colegio, en 132 países no hay fecha de inicio

Hace seis meses que los colegios se vaciaron en más de 190 países y millones de niños se vieron afectados. A día de hoy, 6 de cada 10 estudiantes no han vuelto a las aulas, unos porque ya no iban antes del COVID y otros, se han quedado sin escuela porque, según alertan desde la ONG jesuita Entreculturas, la pandemia ha multiplicado las desigualdades entre países ricos y pobres, mermando las oportunidades de futuro de los más vulnerables. De momento, 132 países siguen sin poner fecha al inicio de curso.

Las desigualdades educativas se vuelven más latentes que nunca, al mismo tiempo que la modalidad de enseñanza on line cobra protagonismo en algunos países. Sin embargo, como apunta el informe de la ONG, en los territorios en vías de desarrollo, solo 3 de cada 10 hogares tienen un ordenador. En África esta cifra no alcanza el 10% de las unidades familiares. Por ello, en algunos lugares han tenido que usar otros métodos y formas para conseguir que durante estos meses de pandemia, los alumnos no se dejarán de formar. “Nuestra escuela nos permitió hacer las clases a través de la radio del campo”, explica Toyi John, una joven de origen congoleño que ahora vive con su familia en un campo de refugiados en Malawi. “Ahora voy al colegio, pero tengo compañeras que no han vuelto porque se han quedado embarazadas o se han casado”, explica Toyi.

Según la ONU, 743 millones de niñas no están yendo a la escuela a causa del COVID 19. “A esto hay que sumar los 132 millones de niñas de entre 6 y 17 años que estaban fuera del sistema educativo ya antes de la pandemia”, añade el informe elaborado por Entreculturas. Es la otra realidad del cierre de escuelas en estos entornos: trabajo infantil, explotación sexual o el matrimonio precoz con niñas menores de edad. Por no olvidar, lo que supone la escuela como lugar de reunión o acogida para muchos niños en riesgo de exclusión. “Muchos reciben su única comida del día en los colegios”, explica Facundo Fabián desde Argentina. Allí, tal y como comenta este estudiante universitario, muchos alumnos “han quedado perdidos o han abandonado el curso”.

No se trata de una realidad alejada, la educación en nuestro país presenta un obstáculo para muchas familias. El absentismo escolar es una cosa que preocupa tanto a los centros como a los padres. Y es que, se trata de una de las grandes consecuencias directas de la brecha digital. De hecho, como apuntan desde Entreculturas, solo el 44% de las familias menos ricas dispone de un ordenador en casa. Y el 14%, ninguno. Es el caso de Karina, durante el confinamiento, sus hijas de 5 y 7 se conectan a través de los móviles. “Necesitan ordenador y WiFi. Pero, tuvimos que quitarlo porque solo trabaja mi marido en casa. Son dos niñas y hay que pagar el alquiler”, explica.