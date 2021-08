El COVID persistente se ceba con las mujeres de mediana edad

Ninguna franja de edad se libra de sufrir el COVID persistente, pero es más frecuente en las personas de entre 36 y 50 años. La media de edad de aquellos que tras superar la enfermedad siguen con síntomas de forma intermitente es de 43 años y en un 80 % se trata de mujeres. “Yo ahora tengo que salir a la calle con cuaderno donde apunto lo que tengo que hacer y voy tachando, porque se me olvidan las cosas, si no, no sé lo que hago”, cuenta a COPE Pilar, afectada de COVID persistente desde hace seis meses. Tiene 45 años y sufre hasta treinta y seis síntomas. Entre ellos, le preocupan especialmente los fallos en la memoria y la falta de concentración. Estos se perciben en el 72% y el 78% de los enfermos respectivamente.

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha elaborado una guía clínica junto con el colectivo Long COVID Acts, “para la atención al paciente Long COVID (LC) o COVID persistente”. Se trata de un documento colaborativo avalado por cincuenta colectivos de pacientes y sociedades científicas. Estos consideran que a un paciente le persiste la enfermedad cuando los síntomas duran más de doce semanas. Esto sucede en más del 10% de los contagiados por coronavirus, por lo que alertan de que no se trata de casos aislados. Cifra que “sería superior si consideramos, como en algunas entidades, el límite para la persistencia de síntomas en las 4-6 semanas tras el contagio. Más allá de este límite convencional, debemos reconocer que tendremos que enfrentarnos en los próximos meses con una gran avalancha de afectados de LC”, señalan en el resumen de la guía.



No existe un tratamiento específico

Hay más de 200.000 personas que siguen padeciendo las secuelas del virus, pero no existe un tratamiento integral para ellas. Los sanitarios denuncian la falta de registros y codificación del COVID persistente. “Estamos viendo que determinadas actitudes son buenas, como por ejemplo el ejercicio, que de forma paulatina mejora ese cansancio y esa astenia que algunos tienen”, señala el doctor y portavoz de la SEMG, Lorenzo Armenteros.

Nuria tiene 43 años y tiene más de treinta secuelas del coronavirus desde que lo pasó hace más de un año. “A día de hoy todavía permanecen el cansancio, la disnea, las pulsaciones muy elevadas, los dolores de cabeza y los dolores articulares y musculares”, lamenta. Según la guía elaborada por SEMG y Long COVID Acts, los síntomas más frecuentes en las personas que padecen la enfermedad son la astenia y el malestar general en un 95% de los casos y, en la primera semana, más de cinco síntomas debe alertar de la posibilidad de desarrollar COVID persistente. Aunque, también, resulta muy importante indagar en los antecedentes personales. “Detallar de forma muy concreta la historia clínica del paciente es importante porque algunos de estos síntomas pueden existir antes de la infección y esta comportarse como un factor que acentúe la sintomatología”, explica la integrante de la unidad post COVID del Hospital Clínic de Barcelona, Gemma Lledó.

Además, todos los expertos con los que ha contactado COPE se muestran preocupados por los daños neurológicos de la enfermedad. “El COVID persistente es una enfermedad emergente que nos acompañará durante los próximos meses e incluso años”, alerta la investigadora principal del Hospital Methodist de Houston en Texas y coautora de un estudio que identifica hasta 55 daños neurológicos provocados por el coronavirus, Sonia Villapol. Se ha constatado que las lesiones en el cerebro se presentan en el 80% de los casos.