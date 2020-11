30 cosas que (quizás) no sabías de Scarlett Johansson

MADRID, 22 (CulturaOcio)

Scarlett Johansson es, sin duda alguna, una de las estrellas más rutilantes de Hollywood. La actriz, nominada al Oscar en dos ocasiones, cumple este 22 de noviembre 36 años.

Repasamos 30 curiosidades para conocer un poquito mejor a la actriz de películas como Match Point, Lost in Translation, Los vengadores, Vicky Cristina Barcelona, Lucy, Historia de un matrimonio o Viuda Negra, el personaje de Marvel que ha encarnado durante más de una década.

1. Su primera película fue North (Un muchacho llamado Norte), de 1994.

2. Atribuyeron su presentación a El hombre que susurraba a los caballos. Pero, en realidad, esta era su séptima película (a pesar de su corta edad, ya que tenía solo 13 años).

3. Empezó a fumar con 15 años y, desde entonces, ha tenido problemas para dejarlo.

4. Le atribuyeron un pseudónimo, como a muchas celebridades, que no le gusta nada: ScarJo. La actriz señaló a Glamour: "Suena hortera. Es flojo y frívolo... Y tiene algo violento. Hay algo ofensivo en él".

5. Por lo visto, tiene mucho miedo a las cucarachas desde que, un día, se despertó con una en la cara.

6. Cuando cumplió los veinte, hace diez años, celebró su cumpleaños en Disneylandia.

7. Nació tres minutos antes que su hermano gemelo Hunter.

8. Actuó en Solo en casa 3 interpretando el papel de Molly, la hermana de Alex. Pasó desapercibida ya que nadie paraba de comentar dónde estaba Macaulay Culkin.

9. Pudo haber protagonizado Tú a Londres y yo a California, pero el papel acabó en manos de Lindsay Lohan.

10. Participó en el vídeo de Justin Timberlake What Goes Around Comes Around'.

11. No pudo interpretar a Lisbeth Salander en Millennium porque era "demasiado sexy", según dijeron los directores de casting.

12. Anywhere I Lay My Head y Break Up son los dos álbumes que ha publicado Johansson.

13. Fue la primera famosa que apareció en The Looney Tunes Show, a pesar de que no puso voy a su personaje (llamado Starlett Johansson)

14. Nunca ha ganado un Globo de Oro, premio al que ha optado en cuatro ocasiones, pero ha ganado un Bafta por su papel en Lost In Translation (considerada como una de sus mejores películas)

15. Sus labios son, supuestamente, la razón por la que Katy Perry compuso I Kissed A Girl.

16. Dirigió y escribió el corto These Vagabond Shoes que protagoniza Kevin Bacon.

17. Hay rumores que anuncian que se va a situar detrás de la cámara para rodar Summer Crossing, la primera novela de Truman Capote. De ser verdad, supondría su debut como directora.

18. Le encanta ir al cine. Supuestamente, se viste como hombre para pasar desapercibida.

19. Por lo visto, le encanta Frozen y sueña con hacer un musical de Disney.

20. Además, fumaba hierba "elegantemente".

21. La canción que consigue ponerla de buen humor es Jump Around de House of Pain.

22. Lo que más le gusta ver en televisión son las reposiciones de Te quiero, Lucy y House Hunters International.

23. Es una mujer activa en política y una gran fan de Barack Obama y, más recientemente, de Joe Biden.

24. Johansson despidió a su madre como su agente en 2009.

25. Participó en Bob Esponja, la película. Para los que la hayáis visto en versión original, Scarlett interpretó a Mindy, la hija de Neptuno.

26. No suele verse envuelta en polémicas, pero su papel como embajadora de Oxfam fue cuestionado después de convertirse en la primera embajadora mundial de Soda Stream. Esta compañía tiene una fábrica en un asentamiento judío de la ocupada Cisjordania.

27. Ella y su pareja Romain Dauriac se conocieron a través de un artista de tatuajes que era amigo de ambos.

28. La actriz se caso en octubre de 2020 con Colin Jost, su tercer marido después de Ryan Reynolds y Romain Dauriac

29. Para su cena ideal, invitaría a Bette Davis, David Bowie y Bono.

30. Hay algo que le habría gustado hacer cuando era joven... de haberlo sabido: Haber invertido en Apple.