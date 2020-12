Un cortometraje narra el robo de la palabra "minusválido" de la RAE para concienciar sobre el lenguaje inclusivo

El cortometraje de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) 'Operación RAE', dirigido por Borja Álvarez y producido por Kabiria Films, narra el robo de las palabras "minusválido", "discapacitado" e "inválido" para concienciar sobre la importancia del lenguaje exclusivo y "normalizar" la discapacidad.

El 'film' se ha estrenado este martes 1 de diciembre en abierto, durante un evento online organizado con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre.

El presidente de COCEMFE Anxo Queiruga ha advertido de que "el lenguaje puede ser igual de excluyente o más que una barrera física" y ha puesto algunos ejemplos del día a día como algunos "carteles en aseos y en aparcamientos en los que se lee 'uso exclusivo para minusválidos'".

En el cortometraje, cuatro ladrones interpretados por los actores Antonio Pagudo y Kike García y las actrices Miriam Fernández y Elsa Chaves, entran en la Real Academia Española, dirigidos a distancia por la jefa de la operación, interpretada por Olga Hueso. Su misión es tachar las palabras exclusivas del diccionario de la RAE.

"Aunque a muchos no se lo parezca, 'discapacitado' tampoco es la palabra más respetuosa, somos personas con discapacidad y este matiz es importante", ha subrayado Queiruga, al tiempo que ha pedido también "borrar los paternalismos, la condescendencia y la sobreprotección".

El director general de Políticas de Discapacidad del Gobierno y director del Real Patronato sobre Discapacidad, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Celada, ha indicado que es "tan importante" usar la terminología adecuada como "lanzar los mensajes de manera inclusiva, accesible", tal y como hace este corto, que cuenta con audiodescripción y subtítulos.

Celada ha celebrado que hace unos días la RAE introdujera algunas modificaciones en el Diccionario de la Lengua Española como suprimir el término 'disminuido' y enmendar el término 'discapacidad' que ahora aparece definida como: "situación de la persona que por sus condiciones físicas o mentales duraderas se enfrenta con notables barreras de acceso a su participación social".

BORRAR 'DISMINUIDO' DE LA CONSTITUCIÓN

Por ello, ha apuntado que, si se quisiera rodar una segunda parte de 'Operación RAE' habría que ir a tachar términos, ya no a la RAE, sino a la Constitución Española pues, según ha dicho, "sigue utilizando una terminología inaceptable", en referencia al término "disminuidos".

El director del cortometraje Borja Álvarez ha comentado que le interesa "mucho" el cine social pero esta era la primera vez que trabajaba directamente con él y ha dicho que ha sido "una experiencia fantástica". Además, ha asegurado que le gusta mucho el humor y que "teniendo clarísimos los límites" del mismo, pudo hacer "todas las bromas" que quiso.

Además, el productor Manuel Manrique ha indicado que, a pesar de que contaron con un presupuesto "reducido", como ocurre "siempre" con los cortos, "lo importante es transmitir el mensaje y apostar por que el acabado esté bien".

BENIDORM O TERUEL COMO SEUDÓNIMOS

La actriz y cantante Miriam Fernández, que interpreta a 'Benidorm' --como parodia de la serie 'La Casa de Papel', en la que los ladrones utilizan capitales como seudónimos-- ha señalado que cuando leyó el guión le hizo "muchísima gracia" la historia de "robar esas palabras que deberían desaparecer del vocabulario".

La actriz, que tiene parálisis cerebral, ha recordado que de pequeña sufrió las "barreras" que existen en la sociedad, empezando por el "propio diagnóstico del médico" quien dijo que no caminaría ni hablaría nunca, algo que no ha sucedido. "La mayor parálisis cerebral que existe no es la que yo tengo sino el miedo", ha advertido.

Kike García, que interpreta a 'Getafe', también ha recordado cuando era pequeño y los niños que se cruzaban con él les decían a sus padres 'mira, ese niño no tiene brazos'. Reconoce que le "afectaba" porque le ponían "un foco delante" pero hoy, a sus 26 años, celebra que las cosas han cambiado y ahora, cuando un niño le dice eso a sus padres, estos "no le callan" sino que "van y se lo explican".

LA DISCAPACIDAD ORGÁNICA "TAMBIÉN EXISTE"

Por su parte, Elsa Chaves interpreta a una ladrona con discapacidad orgánica, que "no se ve", tal y como explica en el cortometraje. Además, su seudónimo es 'Teruel' para hacer un "guiño" y reivindicar que aunque no se vea, esta discapacidad "también existe".

Para Antonio Pagudo ('Málaga'), la clave está en "visibilizar" y "normalizar" la discapacidad y considera que el trabajo que se viene realizando desde organizaciones como COCEMFE está "dando sus frutos". "Lo veo en mis hijos, pues para ellos, esto está superado", ha indicado.

En todo caso, Jesús Celada ha instado a seguir "vigilando" porque el confinamiento ha puesto de manifiesto que "falta cultura en discapacidad", por ejemplo, al contemplar las críticas que hubo a las familias con hijos con discapacidad que necesitaban dar paseos terapéuticos.

El encuentro ha sido moderado por la periodista y escritora Lary León. El cortometraje de COCEMFE cuenta con la colaboración del Real Patronato sobre Discapacidad, la Fundación Atresmedia y la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) y está subvencionado por el 0,7% del IRPF del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.