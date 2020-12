Coronvirus.- Illa mantendrá la semana que viene la videoconferencia con los consejeros de las CCAA desde Zaragoza

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, estarán el miércoles próximo en Zaragoza. Desde la sede del Gobierno de Aragón en el Edificio Pignatelli, mantendrán la videoconferencia con los consejeros de Sanidad de las distintas comunidades autónomas para profundizar en diversos asuntos, como la temporada de nieve o las medidas sanitarias de cara a Navidad.

Así lo ha indicado el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, este viernes en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a Aula Dei para la firma de un convenio cultural. "En esta reunión, seguramente, habrá que abordar asuntos que ya resultan de mucha urgencia como, por ejemplo, cómo organizar todo lo relacionado con la nieve. Además, quizá haya que seguir ahondando en las reflexiones respecto a cómo va a celebrarse la Navidad".

Al respecto, Lambán ha afirmado que "cualquiera" que haya conocido la evolución del virus en los últimos meses tiene "verdadero pánico" ante la posibilidad de que las celebraciones navideñas puedan derivar en otra ola. De esta forma, ha remarcado que hay que ser "muy cuidadosos" durante estos días.

Respecto a los anuncios que se han ido realizando sobre lo que se va a permitir o no esta Navidad y, en concreto, sobre la introducción de la palabra "allegado" para justificar la asistencia a reuniones durante estas fechas, Lambán ha opinado que es "un error". Ha considerado que incluye tantas posibilidades de definición que significaría "barra libre para cualquier tipo de desplazamiento y encuentro de cualquier naturaleza".

ESTACIONES DE ESQUÍ

Lambán ha mencionado que la apertura de las estaciones de esquí es un tema "bastante complejo", no tanto por las cuestiones sanitarias como por la propia rentabilidad de las estaciones. Como ejemplo ha puesto el Principado de Andorra, donde han decidido cerrar estos espacios, "y eso que para ellos la nieve es una parte fundamental de su economía".

"Las estaciones aragonesas, al menos las de Aramón, difícilmente pueden ser rentables si no pueden venir los catalanes, los madrileños, los navarros, los vascos, y eso es obvio que, al menos las próximas semanas, no va a poder ocurrir porque todas estas comunidades están confinadas. Las estaciones turolenses sin que vengan los valencianos son absolutamente anti-rentables, por lo que son muchos los ángulos desde los que hay que ver el problema".

Así, ha avanzado que este viernes está hablando el Gobierno de Aragón con Ibercaja --también socio de Aramón-- y se está analizando la situación: "No es igual que haya confinamiento provincial a que no lo haya, o de las comunidades autónomas, y eso va a condicionar cualquier decisión". Aunque Lambán ha insistido en que "no es realista" pensar que antes de las Navidades vayan a estar abiertas las estaciones.

RESTRICCIONES

Sobre las restricciones sanitarias que hay en Aragón, Lambán ha asegurado que "nadie sería más feliz" que la consejera de Sanidad, Sira Repollés, interviniendo ante los medios para decir que se va a permitir la apertura de los bares en interiores con aforos del 25 o 30 por ciento. Sin embargo, ha recalcado que es algo que está condicionado a la evolución "de determinados indicadores y de las UCI".

"No obstante, ella misma ha dicho que a mitad de diciembre es muy probable que se anuncien medidas de eliminación de determinadas restricciones". Ha destacado que el Gobierno está esperando "ansiosamente" poder anunciarlo, porque son conscientes de los perjuicios económicos que se están ocasionando a algunos sectores de la economía aragonesa.

En este punto, Lambán ha recordado que está "absolutamente demostrado" que, por razones sanitarias, no queda "otro remedio" que tomar este tipo de medidas.