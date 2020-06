¿El coronavirus se contagia por el aire acondicionado?

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA) publicaban un informe sobre la incidencia del coronavirus en los sistemas de aire acondicionado en locales públicos, aprovechando la apertura de locales por la desescalada.

Ambas asociaciones emitían un informe con las siguientes palabras: "El virus no se puede reproducir sin invadir células humanas, por tanto la limpieza de conductos o el cambio de filtros de aire exterior no tienen ningún efecto práctico. Por ello es importante mantener la higiene y en su caso desinfección de suelos, muebles, equipos...para eliminar el riesgo de contagio".

Las dos sociedades reconocían, además, que son muy escasos los ejemplos de la posible transmisión del coronavirus a través del aire acondicionado. La única referencia bibliográfica es un comentario en un artículo que describía un brote de nueve personas en un restaurante en Guangzhou (China) a partir de un infectado.

La Organización Mundial de la Salud ha asegurado que no hay indicios que hagan creer que el aire acondicionado sea una fuente de transmisión del coronavirus.

A comienzos de mes, por los micrófonos de 'Herrera en COPE' pasó José María Ordóñez Iriarte, profesor de Salud Pública de la Universidad Francisco de Vitoria. Ordóñez señaló que se pueden usar sin ningún problema los aires acondicionados, ya que "tal y como conocemos a fecha de hoy no entraña ningún tipo de riesgo respecto a lo que puede ser la dispersión del virus". Eso sí, recuerda que ha de llevarse a cabo un "buen mantenimiento y limpieza de las instalaciones".

Más voces expertas que dan cuenta de esta premisa. Luis Puente es jefe del Servicio de Neumología del Hospital Gregorio Marañón y aseguraba a COPE que "la mayoría de los expertos consideran que es posible pero no probable el contagio porque llevamos ya cierto tiempo yendo a supermercados, farmacias, restaurantes donde se encuentran estos aparatos y no se han dado casos". Por ello, la solución pasa por mantener los sistemas de aire acondicionado con las revisiones al día, con sistemas en los que el aire no incida directamente en las personas. Según el Ministerio de Sanidad, la infección es transmisible de persona a persona y para que se produzca la infección es necesario un contacto directo de las secreciones respiratorias de una persona infectada con las mucosas de otra persona (nariz, boca, ojos).

Por tanto, no hay evidencia científica de que el aire acondicionado "transmita" el coronavirus.

Así es la Guía que ha publicado Sanidad para usar adecuadamente el aire acondicionado

El Gobierno ha publicado una guía con recomendaciones sobre cómo utilizar el aire acondicionado. El documento establece una serie de criterios para emplear este aparato evitando cualquier posible riesgo asociado al COVID-19. Entre otras cuestiones, la guía destaca que es muy importante la renovación del aire. Esto se puede conseguir aumentando la ventilación del aparato o reduciendo la ocupación de los espacios.

Además, se aconseja verificar que los equipos encargados de la renovación del aire trabajen en sus condiciones normales y habituales. Se recomienda no modificar la temperatura de consigna ni de calefacción ni de refrigeración. Por tanto, es fundamental que mantengamos nuestros aparatos en correctas condiciones. Otra de las recomendaciones aconseja reemplazar los filtros de aire de acuerdo con el programa de mantenimiento de cada edificio.

La guía ha sido coordinada por los Ministerios de Sanidad, Transición Ecológica y Reto Demográfico y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía en colaboración con expertos en salud pública.