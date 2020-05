Coronavirus.-Andalucía expresa su "respeto" al mando único pero niega que un cogobierno: "Que no me cuenten historias"

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha expresado este jueves su "respeto máximo" hacia el mando único que ejerce el Ministerio de Sanidad en la crisis del coronavirus, pero ha rechazado la idea de que exista un "cogobierno" con las comunidades autónomas a la hora de tomar decisiones, como defienden desde el Gobierno central.

"Esto no es un cogobierno con las comunidades autónomas, esto es un mando único, que no me cuenten historias", ha manifestado el consejero en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que se ha quejado de que, por parte del Ministerio, "jamás" han aceptado las propuestas que él les ha trasladado "por escrito" a lo largo de la crisis.

De esta manera, las decisiones han sido "impuestas" por el Gobierno, según ha apuntado Jesús Aguirre, quien ha defendido que desde Sanidad "tienen derecho de hacer eso", al igual que él tiene su "derecho a discrepar" de las decisiones que determine el Gobierno aunque desde la Junta sean "respetuosos" con ellas.

El consejero ha subrayado que, por parte de la Junta, han discrepado "en muchísimas cosas" con el Gobierno a lo largo de la crisis, como en relación a la fecha de apertura de playas al baño, en los horarios establecidos para los paseos de los niños, o en la reivindicación de permitir la movilidad entre provincias que se encuentren en la misma fase de la desescalada a partir de la fase 2.

Al hilo, ha confirmado que ha solicitado "por escrito" al Ministerio de Sanidad que se permita la movilidad entre provincias que estén en fase 2, desde el criterio de que "la posibilidad de contagio entre provincias puede ser la misma en ambas" que se encuentren en la misma fase.

Además, ha agregado que no comprende por qué por parte del Gobierno se da "permisividad a la hora de abrir hoteles en la costa" en la fase 2 cuando, a la vez, "no permitimos que nos desplacemos de otra provincia para ocupar esos hoteles", y ha lamentado que, hasta ahora, el Ejecutivo "no ha sido receptivo y se mantiene a partir de la Fase 3 el movimiento entre provincias que estén en la misma fase".

También ha reiterado la solicitud de Andalucía para que las provincias de Málaga y Granada pasen a Fase 2, ya que presentan "cifras espectaculares" en cuanto a la incidencia del virus en los últimos días, y ha anunciado que insistirá "de forma vehemente" para solicitar al Ministerio que la comunidad autónoma avance "en bloque" a la fase 3 a partir del lunes 8 de junio, incluidas las provincias de Málaga y Granada, aunque para entonces éstas llevarían una semana menos en Fase 2 que el resto de provincias andaluzas si acceden a ese nivel a partir del próximo lunes, 1 de junio.

El consejero ha remarcado que él es médico de profesión, y especializado en "salud pública", y los criterios que ha adoptado la Consejería que dirige a la hora de formular propuestas han sido "clínicos", y en ningún caso "políticos" ni derivados de "ninguna presión por parte del Gobierno" andaluz.

En esa línea, ha insistido en criticar decisiones del Ministerio como las de negar el pase a Fase 1 de las provincias de Málaga y Granada a la vez que las otras seis provincias andaluzas porque, según ha señalado, las cifras "son muy tozudas" y reflejaban un "agravio" hacia dichos territorios andaluces en relación a los datos de la incidencia del virus en otras comunidades autónomas, fundamentalmente uniprovinciales, pero ha reiterado su "respeto máximo al mando único, aunque no comparta sus decisiones", según ha insistido en apostillar.