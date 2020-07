Coronavirus.-Alcalde de Valladolid dice que el rebrote está "muy localizado" y pide a los jóvenes que "sean conscientes"

Considera que una medida de la Junta para la obligatoriedad total de las mascarillas sería "bien recibida"

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha destacado este martes que el rebrote de coronavirus detectado en la provincia, con una veintena de positivos confirmados, está "muy localizado, incluso geográficamente" y que se reduce "prácticamente a un entorno familiar", pero ha insistido en reclamar a los jóvenes que "sean conscientes" del "peligro" tras observar actitudes en las que no se respetan las medidas, sobre todo en el ocio nocturno.

Así lo ha señalado el regidor vallisoletano en declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, en las que ha explicado que este lunes mantuvo una conversación sobre el rebrote con el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.

Además, el alcalde socialista ha revelado que el Ayuntamiento ha colaborado con Sanidad aportando información para localizar a "algunas personas" relacionadas con el rebrote y que tanto la Policía Municipal como la Nacional extreman las labores de vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad en la zona en la que residen las personas que han dado positivo.

Según Puente, el rebrote está "muy localizado, incluso geográficamente, y prácticamente en el entorno familiar" y ha añadido que, según le ha informado la Junta de Castilla y León, se trata de personas que, en algunos casos, trabajan en la zona de Cuéllar, en la provincia de Segovia, pero desconoce si estos trabajadores han "traído" el virus de allí o lo han llevado.

En su conversación con el vicepresidente Igea, según Puente, se plantearon las medidas a adoptar y la colaboración que podía llevar a cabo el Ayuntamiento con la Consejería de Sanidad, que "va a trabajar en abordar el brote con la información que ha recabado".

Así, según el regidor, el Ayuntamiento ha aportado datos para localizar a algunas de las personas, mientras que la Policía Municipal va a cooperar para que en la zona donde residen las personas que conforman este foco de coronavirus "se extreme al máximo el cumplimiento de la normativa, con el uso de la mascarilla, o la distancia social en establecimientos".

Además, Puente ha apuntado que se ha puesto en marcha el Centro de Coordinación, Cecopi, para cooperar no solo Policía Municipal sino también la nacional.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que la Junta de Castilla y León establezca una mayor obligatoriedad del uso de mascarillas, como ya han hecho otras comunidades autónomas, Puente ha considerado que "cualquier medida en esa dirección sería bien recibida".

El alcalde, si bien ha reconocido que hay "personas más autorizadas" que él para tomar la medidas, ha apuntado que hay "consenso en la bondad" del uso de la mascarilla para la contención del virus.

Por otro lado, el regidor ha apuntado que no descubre nada si señala que "por parte de algún sector de la población, especialmente la mas joven, que parece no percibir el peligro, ponen en riesgo la salud de todos" al no cumplir las medidas de seguridad sanitaria. "Participan en eventos en los que no respetan distancia, no usan mascarillas, pasa en la noche, se bebe, se pierde el control", ha apuntado el alcalde.

En cualquier caso, ha recalcado la importancia de que los jóvenes sean "conscientes" de que si se puede mantener la actividad como actualmente está habrá más posibilidades de salir de la crisis "con menos daño", pero ha advertido de que si se tiene que volver a niveles de confinamiento como los de meses pasados "el daño económico va a ser mucho mayor".

Eso sí, ha recalcado que, en su opinión, en Valladolid el nivel de responsabilidad de la ciudadanía es "muy alto", especialmente entre las personas mayores "que también son las que más miedo tienen", y la gente "lleva las mascarillas, eso habla muy bien de la conciencia cívica".