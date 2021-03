Coronavirus.- Vergeles incide en que Extremadura hace "todos los esfuerzos" para cumplir con el calendario de vacunación

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, ha incidido en que la comunidad está haciendo "todos los esfuerzos" para cumplir finalmente con el calendario de vacunación contra la Covid-19 previsto.

"La duda no es si estamos cumpliendo con el calendario de vacunación sino si vamos a cumplir con el calendario de vacunación", ha espetado, porque "cumplir no estamos cumpliendo porque no tenemos dosis, ese es el cuello de botella" pero "estamos haciendo todos los esfuerzos para que podamos cumplir", ha recalcado.

Así, durante su turno final en su comparecencia este jueves en la Asamblea --a petición del PP-- para informar sobre la situación de la vacunación contra la Covid-19 en la región, Vergeles ha recalcado que la región está haciendo "todos los esfuerzos" para poder "cumplir" con el calendario avanzado, y ha reconocido también que quiere "creer" que la Comisión Europea y los estados miembros "van a ser capaces de desatascar" el ritmo actual de entrega de vacunas en la UE.

Al mismo tiempo, ha defendido que el proceso de vacunación "no tiene un comportamiento lineal", de tal forma que "si mañana llegan más dosis nosotros estamos preparados para administrar más dosis"; y ha recordado que en la actualidad en Extremadura está siendo simultaneada la vacunación contra la Covid entre los mayores de 80 años, los de entre 55 y 65 años, y los grupos esenciales.

Finalmente, ha apelado al discurso "constructivo" de los grupos políticos ante la gestión de la pandemia, y ha rechazado la postura que está adoptando el PP al respecto.