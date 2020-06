Coronavirus.- Venezuela supera los 2.000 casos de coronavirus en plena desescalada

Venezuela ha superado en las últimas 24 horas los 2.000 casos de coronavirus, mientras que las víctimas mortales se mantienen en 20, según ha anunciado el presidente, Nicolás Maduro, que insiste en que la mayoría son casos importados, mientras el país emprende la desescalada.

Maduro anunció el jueves, en un acto oficial desde el Palacio de Miraflores, que en la pasada jornada se habían registrado 135 nuevos positivos, de los cuales 104 serían importados y solo 31 de transmisión comunitaria, para un total de 2.087.

El dirigente bolivariano insistió en que la transmisión comunitaria --entre la población residente en un mismo lugar-- sigue siendo baja, achacando el aumento de los contagios de COVID-19 a los casos importados.

En este sentido, denunció que el jueves fueron detenidas 15 personas por introducir a gente en Venezuela por los cruces ilegales de la frontera terrestre, conocidos popularmente como 'trochas', por entre 50 y 100 dólares por persona.

"Pido apoyo a la familia venezolana. Usted no puede ser cómplice. Si hay un familiar que llegó desde Colombia y no se hizo la prueba y no respetó la cuarentena, debe reportarlo a las autoridades para que no infecte a su familia", pidió Maduro, según informa VTV.

A raíz de la pandemia de coronavirus, miles de venezolanos que habían emigrado a países vecinos como Colombia han comenzado a regresar al quedarse sin trabajo por el confinamiento.

Maduro también insistió en mantener las medidas preventivas, como usar mascarilla, lavarse las manos y respetar la distancia social, ahora que Venezuela empieza a salir paulatinamente de la cuarentena nacional declarada en marzo.

En cualquier caso, aseguró que el sistema sanitario está en condiciones de atender a los pacientes de coronavirus. Así, indicó que el 95 por ciento de los casos activos están en hospitales públicos. "A diferencia de otros países de la región, el cien por cien de los casos positivos en Venezuela reciben atención médica gratuita", resaltó.

Venezuela sufre una grave crisis humanitaria que, según Naciones Unidas, ONG y la oposición, ha provocado el colapso del sistema sanitario. Esta semana, el Gobierno y la oposición han llegado a un acuerdo para combatir juntos la pandemia con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como brazo ejecutor.