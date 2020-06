Coronavirus.- El Supremo de El Salvador cierra las puertas a más cuarentenas por el coronavirus en el país

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ha cerrado este miércoles las puertas a la posibilidad de que el Ejecutivo salvadoreño imponga más cuarentenas en el país centroamericano para evitar la propagación del coronavirus.

A juicio de la CSJ, el Ministerio de Salud de El Salvador no tiene la potestad para restringir la libertad de circulación ciudadana y, de acuerdo con el tribunal, la Constitución no lo permite.

Además, los magistrados han enumerado las medidas que ha tomado el Ministerio de Salud sin tener facultades para ello y que suspenden los derechos constitucionales de la ciudadanía, como llevar a centros de contención a quienes supuestamente violan la cuarentena, prohibir las salidas basadas en el documento de identidad, limitar las actividades económicas o suspender el transporte público.

Así, únicamente la Asamblea tiene poder para suspender los derechos constitucionales de la ciudadanía mediante la aprobación de regímenes de excepción y el Ministerio de Salud sólo puede decretar cuarentena para una o varias personas individualizadas, con fundamentos científicos, y no para todo el país.

"La razón es que, al producir una suspensión de derechos fundamentales que afecta a la totalidad del territorio nacional, supone el ejercicio de una competencia que no le corresponde al Órgano Ejecutivo en el ramo de salud, sino a la Asamblea Legislativa y, sólo excepcionalmente, al Consejo de Ministros cuando la Asamblea no esté reunida", ha justificado el órgano judicial, ha informado 'La Prensa Gráfica'.

La CSJ también declara inconstitucionales otros diez decretos ejecutivos que imponían restricciones similares, dos estados de excepción y una ley de cuarentena aprobados por la Asamblea sin documentar ni justificar los motivos, tal y como exige la Constitución salvadoreña.

Por último, los magistrados han ordenado, de nuevo, a la Presidencia y a la Asamblea que acuerden una ley que regule las restricciones por la pandemia del coronavirus.

NO HAY ACUERDO

La Corte Suprema de El Salvador dictaminó que el decreto que regula actualmente el confinamiento es inconstitucional a principios de esta semana, por lo que dio al Gobierno de Nayib Bukele y a la Asamblea Legislativa cuatro días de plazo para resolver sus diferencias y elaborar un nuevo documento con plenas garantías legales.

En este contexto, ambas partes no sólo no han alcanzado ningún acuerdo, sino que no han convenido en dónde reunirse. La Asamblea invitó el martes a una reunión a las 14.00 horas (hora local), pero Bukele trasladó a través de Twitter una invitación a reunirse a las 16.00 horas en el Hospital San Rafael, cita a la que han únicamente acudido tres diputados. Después, Presidencia y Asamblea han convocado sendas reuniones este miércoles a la misma hora.

Si pasado el plazo de cuatro días Gobierno y Asamblea no se han puesto de acuerdo, el tribunal asume que se darán por concluidos los casi tres meses de confinamiento: "Se permitirá la libre circulación inmediata y se generaría el riesgo razonable de diseminación de COVID-19". Las autoridades han confirmado algo más de 3.200 positivos y 60 fallecidos.