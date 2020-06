Coronavirus.- Simón tilda de "muy buena noticia" que no haya habido casos nuevos en Asturias desde hace 18 días

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha calificado de "muy buena noticia" que Asturias no haya detectado casos nuevos de COVID-19 desde hace ya 18 días, superando así un periodo completo de incubación.

En una rueda de prensa ofrecida este lunes, a preguntas de los periodistas, Simón se ha referido a la situación actual en Asturias en lo que tiene que ver con la incidencia de la epidemia. "Ojalá nos pasara lo mismo en todas partes", ha dicho.

"No quiere decir que estemos ya fuera de peligro, lo ideal sería esperar otros 14 días para echar las campanas al vuelo", ha añadido Fernando Simón. No obstante, ha explicado que, aún así, Asturias tendrá que contar con un sistema de vigilancia muy sensible que pueda detectar casos importados que puedan genera brotes locales de nuevo.

"Pero es una muy buena noticia que empecemos a tener alguna comunidad autónoma en la que no se detectan casos durante un periodo completo de incubación", ha concluido.