Coronavirus.- Simón asegura que los nuevos casos se deben a pequeños brotes y a positivos en sanitarios y residencias

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha asegurado que los nuevos casos de COVID-19 detectados en las últimas semanas, en las que se ha ido relajando progresivamente el confinamiento, se deben a las pruebas "masivas" realizadas en colectivos sanitarios o residencias y a "pequeños brotes localizados".

En rueda de prensa tras el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, el epidemiólogo ha explicado por qué los positivos por COVID-19 se siguen registrando en España, aunque a mucho menor ritmo, pese a las restrictivas medidas de movilidad. "Los nuevos infectados en estas últimas dos o tres semanas vienen fundamentalmente de estos colectivos", ha argumentado.

En primer lugar, ha apuntado que, enmarcado en la fase de desescalada, se está realizando un extensivo cribado en los profesionales sanitarios, así como en residencias o centros sociosanitarios. En estas pruebas, ha afirmado que la mayoría de casos detectados son personas asintomáticas infectadas actualmente o que ya se habían curado hace tiempo.

Asimismo, ha argumentado que muchos de estos positivos se encuentran en el día 14 o 15 de infección, cuando "la probabilidad de transmisión es mínima o cercana a cero". "Hay cada vez más estudios que apuntan que estas PCR tardías no implican capacidad de infección", ha esgrimido.

Junto a esto, ha reconocido que "sigue habiendo un pequeño número de casos" en los que no han "podido identificar el origen de la infección", aunque ha puntualizado que son "muy pocos" de los nuevos casos que se notifican. "La gran mayoría son de brotes localizados o de cribados en algunos de estos ámbitos", ha apostillado.

En este sentido, ha aplaudido la labor de las comunidades autónomas en la identificación de casos. "Ahora mismo, todas las CCAA están haciendo un esfuerzo importantísimo para garantizar la detección precoz. Hasta ahora, se está haciendo una detección muy buena, con tasas muy importantes de realización de pruebas en sospechosos y porcentajes de positivos de estas pruebas relativamente bajos", ha avanzado, emplazando a mañana para conocer los porcentajes exactos de estas dos cifras.

EL VÍNCULO CON KAWASAKI, SECUELAS O QUÉ SE SABE DEL VIRUS

En otros asuntos, Simón ha abordado nuevamente el posible vínculo entre el COVID-19 y el aumento de una enfermedad en niños similar a la de Kawasaki. Preguntado acerca de si el Ministerio se plantea crear un registro concreto para esta patología, ha emplazado a analizar este asunto más en profundidad. "Habría que ver qué puede aportar tener un registro. Si no tiene ningún valor añadido a la salud de los niños no tendría sentido hacerlo", ha comentado.

Por otra parte, también ha valorado cómo ha cambiado la percepción y el conocimiento científico sobre el virus desde el inicio de la pandemia hasta ahora. Sobre la importancia de los asintomáticos en la transmisión de la enfermedad, ha reconocido que "algo que parecía muy poco probable al principio", se ha demostrado que "no es tan imposible". "Ahora sabemos que hay una transmisión de uno o dos días en periodo asintomático y más casos asintomáticos de los que se sospechaba anteriormente, aunque todavía no tenemos muy claro su papel en la transmisión", ha puntualizado.

También ha afirmado que, pese a que no se detectan todos los casos (en España apenas se han identificado el 10% de los infectados, según el estudio de seroprevalencia), entre aquellos positivos por PCR el riesgo de que sean graves, sobre todo en algunas poblaciones vulnerables, resulta "muy alto". Asimismo, ha razonado que todavía no se sabe si el virus podría estar afectado por factores climáticos: "Tenemos que ver qué es lo que sucede en estos meses".

Sobre la disponibilidad de los tratamientos frente al COVID-19, que se esperaban "tener disponible en un tiempo breve", ha recordado que "no lo están". "Esa hipótesis de que iba a haber una inmunidad de rebaño en realidad no se está produciendo, al menos en España. Eso implia que tenemos que tomar diferentes medidas de prevención. Y sabemos que la vacuna es posible pero no va a ir tan rápido como esperábamos al principio", ha añadido como otras de las informaciones que se han aprendido del virus.

Junto a esto, ha animado a esperar a futuros estudios para tener conclusiones sólidas sobre cuáles son las posibles secuelas de la enfermedad. En cualquier caso, ha relatado algunas con los estudios preliminares que ya se han publicado. "Hay algunos estudios que apuntan a problemas psicopatológicos más frecuentes en pacientes recuperados de COVID-19. Los estudios no son muy concluyentes pero los hay", ha puesto como ejemplo.

Igualmente, ha detallado otras secuelas derivadas de la gravedad de la patología, como las largas estancias encamadas en UCI. "El hecho de estar encamados durante mucho tiempo, con una movilidad prácticamente eliminada durante plazos importantes, puede generar problemas locomotores y trombosis. Hay algunas informaciones preliminares de que pueden producirse algunos cuadros trombóticos", ha agregado.

Simón ha insistido en que estos efectos "no están todavía muy bien estudiados", y que hay algunos grupos de investigación, como uno en el Hospital Clínic de Barcelona y otro en un hospital madrileño, de los que se espera "en breve" resultados "más interesantes". "Hasta ahora no era una prioridad. Es ahora cuando los pacientes empiezan a recuperarse y tenemos margen de tiempo cuando estos estudios comienzan a tener sentido", ha concluido.