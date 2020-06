Coronavirus.- Sanidad no descarta que haya una relación entre los brotes en temporeros de Lleida y Huesca

El Ministerio de Sanidad no descarta que exista una relación entre los brotes de Covid-19 que han aparecido en temporeros de Lleida y Huesca por la "proximidad geográfica" y ante las "malas condiciones" de los alojamientos en los que residen estos trabajadores, algunos de los cuales se encuentran en la frontera entre ambas provincias.

"Los brotes de Lleida y Huesca tienen muchas similitudes, son temporeros, muy próximos geográficamente, además han coincidido en el tiempo, lo que nos hace dudar de si no hay relación entre ellos, no podemos garantizarlo pero no es descartable", ha precisado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, este lunes 29 de junio en rueda de prensa.

Según ha precisado, estos temporeros "están viviendo en condiciones muy malas" en unos "alojamientos comunes" y algunos de ellos "se alojan en la frontera entre Lleida y Huesca.

En concreto, sobre el brote de Huesca, Simón ha señalado que "parece que evoluciona bien" porque "la mayor parte de casos son asintomáticos" pero ha puntualizado que de los 250 casos, "al menos un 10% de ellos son sintomáticos y están en cuarentena". En todo caso, ha asegurado que "el riesgo está relativamente controlado".

Además, ha comentado que el "punto de interés" era observar "si estos casos entre los temporeros estaban produciendo una transmisión comunitaria en los pueblos donde se han identificado" y, según ha dicho, "parece ser que de haberla habido, ha sido muy limitada", algo que "a priori" les "tranquiliza" aunque insiste en que "todavía quedan días para estar seguros de que esto es así".

Por su parte, en Lleida, ha indicado que los brotes de temporeros están "produciendo algunos casos" pero "poquitos, muchos menos que en Aragón". Si bien, ha recordado que la mayor parte de los casos de infección de los últimos siete días se centran en estas dos provincias por los brotes entre los temporeros y que, por lo tanto, "hay que seguir controlando la movilidad dentro de la zona de forma más estricta".