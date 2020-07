Coronavirus.- Salud espera incrementar el número de PCR a las 30.000 diarias en Cataluña

El secretario de Salud Pública: "Al confinamiento domiciliario no debemos volver"

El nuevo secretario de la Agència de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimón, ha asegurado que esperan incrementar el número de pruebas PCR hasta las 30.000 diarias en Catalunya: "Tenemos capacidad técnica para hacer 30.000 PCR diarias", aunque ha avisado de que no se llegará a este número la semana que viene.

En una entrevista este miércoles en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha destacado que el objetivo de la Conselleria de Salud es "detectar muy bien los contactos estrechos" de las personas positivas de Covid-19, entre 10 y 15 personas.

Argimón también ha concretado que estos contactos estrechos son personas con las que se haya estado durante más de 15 minutos, a una distancia corta y sin mascarilla, por lo que espera que "sean menos" de 10 o 15 contactos.

NO VOLVER AL CONFINAMIENTO TOTAL

"Al confinamiento domiciliario no debemos volver, no digo que no volvamos, pero si somos una sociedad madura lo debemos intentar", ha afirmado Armingón, que ha pedido que la gente no caiga en el imaginario de seguridad de las PCR.

Ha explicado que las personas contratadas para hacer seguimiento de los contactos, los llamados 'gestores Covid', llegarán a 500 la semana que viene, y ha concretado que son profesionales de atención al ciudadano y auxiliares de enfermería que "ya conocen la dinámica de un centro de atención primaria" y se les está formando en las preguntas clave que deben hacer a las personas testadas con PCR y los contactos.

Preguntado por si habrá limitaciones a las reuniones de menos de diez personas, ha sostenido que no están pensando en una limitación sino en una recomendación: "Si nos encontramos, tampoco hay que hacerlo a altas horas de la noche. Básicamente porque la sociabilización es diferente".

Sobre el confinamiento en el Segrià (Lleida), Armingón ha esperado que la semana que viene haya una tendencia "hacia la estabilización" y que después también bajen los datos de asistencia sanitaria, también en la atención primaria.

"En el momento en que los datos vayan mejor, este será uno de los indicadores para ver si se puede levantar cierre perimetral", ha destacado el recién nombrado secretario de la Agència de Salut Pública de Catalunya.

También ha asegurado que la cultura "es segura" y se ha hecho un esfuerzo importante para que lo sea, y ha afirmado que se debe saber convivir con el virus puesto que seguirá presente durante meses, en concreto ha dicho que se seguirá usando la mascarilla al menos 10 meses más.