Coronavirus.- Rusia suma más de 11.400 casos nuevos de coronavirus y 191 muertos en el último día

Moscú registra más de 3.200 positivos y 55 fallecidos en las últimas 24 horas

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Rusia 11.493 casos nuevos y 191 muertos, frente a los 11.115 contagios y 202 muertos de la jornada anterior, lo que eleva el balance a más de 1,26 millones de personas contagiadas y más de 22.000 víctimas mortales, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus.

"En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 11.493 nuevos casos de infección por coronavirus en 85 regiones, incluidos 2.954 asintomáticos", ha afirmado el organismo, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en Rusia asciende este jueves a 1.260.112 personas contagiadas, un 0,9 por ciento más que la jornada anterior, y 22.056 víctimas mortales. La mayoría de los nuevos positivos se han detectado en Moscú, con 3.323 casos, además de los 433 detectados en la provincia de la capital rusa.

En cuanto a los 191 fallecimientos en las últimas 24 horas, en Moscú se han registrado 55 decesos y otros 25 en San Petersburgo. Por lo que se refiere a las recuperaciones, más de un millón de personas han conseguido superar en Rusia la COVID-19, la enfermedad respiratoria generada por el coronavirus, incluidas 7.054 que han recibido el alta en el último día.

En este contexto, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Rusia, Kirill, ha anunciado este jueves que se pone en cuarentena porque ha estado recientemente en contacto con una persona que ha dado positivo por coronavirus. Por ese motivo, ha precisado, se ha visto obligado a cancelar la visita que tenía prevista al Monasterio de la Trinidad y San Sergio, en la ciudad de Sergiev Posad.

"Con mucho pesar doy fe de que en esta ocasión no podré compartir con vosotros la alegría de la oración. Causa de ello es mi reciente contacto con una persona a la que han detectado la infección por coronavirus. Aún no ha pasado el tiempo de la cuarentena que me recomiendan los médicos", ha afirmado el patriarca, en un mensaje publicado en la página web del Patriarcado ruso.

Rusia es el cuarto país del mundo más afectado por la pandemia y lleva desde el 4 de septiembre registrando incrementos diarios que comenzaron por encima de los 5.000 positivos y han ido creciendo progresivamente hasta situarse desde el 4 de octubre por encima de los 10.000 contagios en 24 horas.