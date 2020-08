Coronavirus.- La Rioja añade el "autorastreo" como medida adicional a las decretadas por el Gobierno central

La portavoz del Gobierno riojano, Sara Alba, ha anunciado hoy que el Ejecutivo regional ha aprobado añadir el "autorastreo" como medida adicional a las decretadas por el Gobierno central para combatir los nuevos rebrotes de Coronavirus COVID-19.

Alba ha ofrecido una rueda de prensa después de la celebración del Consejo de Gobierno extraordinario celebrado hoy por el Ejecutivo regional, en el que se ha aprobado esta medida que, ha dicho, "se usa con éxito en otros países".

Se trata de una medida complementaria a las anunciaras ayer por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras el Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud, entre las que figura no fumar sin distancia de seguridad en la calle y el cierre de discotecas.

La tambien consejera de Salud ha afirmado que "en este minuto no hay una segunda ola" en la comunidad autónoma y ha apelado al "sentido común". "El COVID no sabe si estás en un bar o en una fiesta de cumpleaños que has celebrado en tu casa por encima de diez personas", ha advertido ante las últimos brotes ocurridos en reuniones familiares.

((((((((((((((((((HABRÁ AMPLIACIÓN)))))))))))))))