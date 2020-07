Coronavirus.- Puente asegura que los datos de Valladolid son buenos pero no hay una sola razón "para confiarse"

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha reconocido que los datos de incidencia del coronavirus en la ciudad "son buena" y la situación no es "preocupante" pero ha dejado claro que no esxiste "una sola razón para confiarse" por lo que ha apelado a la precaución y la cauela.

Puente, en declaraciones a los medios, ha reconocido que la preocupación sobre la situación del coronavirus "es general" porque Valladolid "no es una isla sino que está inmersa en un mundo que está afectado por una pandemia", por lo que es consiente de los riesgos que hay ya que "las fronteras están abiertas" y de la ciudad "entra y sale gente de toda España".

Por eso, el alcalde ha insistido en la necesidad de tomar las medidas de precaución aunque en Valladolid "la situación no es preocupante", ya que hay un brote en el barrio de Delicias, que afectó a 23 personas, pero que se está "controlando y eliminando", y otro en una pequeña empresa que ha afectado a tres trabajadores y a cuatro familiares.

"La situación de Valladolid no es mala, comparativamente es mejor que la de la mayoría de los territorios del entorno", ha afirmado Puente, quien ha precisado que esto no quita para "ser muy precavidos y manter las precauciones", a lo que ha añadido que "no hay razón para confiarse porque en cualquier monento puede haber un brote importante" y llevar a a una situación descontrolada".

No obstanrte, el alcalde ha reconocido que "en general", en un porcentaje muy alto, la población de Valladolid "lo está haciendo de forma ejemplar".