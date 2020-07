Coronavirus.- PP-A reclama 800 millones más del fondo de CCAA para dispensar mascarillas a quienes "no las pueden pagar"

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha reiterado el llamamiento de su partido al Gobierno central para que prime el criterio de la población a la hora de repartir entre las comunidades autónomas el fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros dispuesto para gastos derivados de la pandemia del coronavirus, y ha indicado que, con ese criterio, Andalucía podría recibir 800 millones de euros más de los inicialmente previstos que podrían servir para suministrar mascarillas gratis a personas que "no las pueden pagar".

En una rueda de prensa en el Parlamento, el portavoz del PP-A ha aludido así tanto a dicho fondo de 16.000 millones no reembolsables, que se regula en un decreto ley que se debate este miércoles en el Congreso de los Diputados, como al uso obligatorio de las mascarillas en espacios abiertos y cerrados que rige ya en Andalucía según lo dispuesto este martes por el Consejo de Gobierno andaluz para "controlar la expansión del virus hasta en tanto logremos vencerlo".

El portavoz 'popular' ha comentado que "discrepa" de la propuesta de la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, de que la Junta suministre "mascarillas gratis a todos los andaluces", porque, a su juicio, hay personas como "ella o yo que no necesitamos que el Gobierno andaluz nos regale las mascarillas" porque se pueden permitir su compra gracias a su trabajo, pero sí reconoce que "hay personas que necesitan que la Junta les cubra ese gasto porque no tienen recursos, y es ahí donde hay que centrar el esfuerzo", según ha añadido.

De esta manera, no se trata de "mascarillas (gratis) para todos, sino para los que no se las pueden pagar", según ha continuado el portavoz 'popular', que al respecto ha aludido al reparto del fondo de 16.000 millones, del que a Andalucía le "quitan 800 millones de euros por un criterio subjetivo que aún no son capaces de explicar" desde el Gobierno central, según ha criticado.

REIVINDICACIÓN AL MINISTERIO DE HACIENDA

Con esos "800 millones de euros se podrían comprar 833 millones de mascarillas, y alguna oferta nos harían por un pedido como ese", según ha puesto de relieve José Antonio Nieto, quien en esa línea ha insistido en pedir a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "deje de castigar a Andalucía" y asigne a la comunidad autónoma en el reparto de dicho fondo "lo que por ley, derecho y justicia nos toca".

"Hay 800 millones de euros en juego", y con esa cantidad "se pueden hacer muchísimas cosas en medio de una crisis" como la actual, según ha enfatizado el portavoz 'popular', quien ha aprovechado para recordar que su partido mantiene un "desacuerdo absoluto con todos los criterios económicos que está manejando el Gobierno de España desde hace mucho tiempo".

En esa línea, ha criticado que la ministra de Hacienda haya trasladado que desde el Gobierno se "están compensando los 534 millones de euros" no abonados a la Junta por la liquidación del IVA de 2017 "con el fondo extraordinario que se aporta para este año".

"No es cierto", según ha aseverado el parlamentario del PP-A, que ha acusado a la ministra de mezclar "churras con merinas", y a la que ha pedido que no haga con Andalucía "otra vez el timo del tocomocho, en el que, por un lado, se le quita más que a nadie de ese IVA de 2017", pero también "del reparto del fondo extraordinario".

"No es lógico y no lo vamos a aceptar", según ha aseverado el portavoz del Grupo Popular, quien ha insistido en pedir que el reparto de los 16.000 millones "se haga por los criterios que se ha hecho siempre", en función de la población, y "no por criterios subjetivos que lo alteran".

Además, desde el PP-A han pedido al Gobierno central y al PSOE-A que "hagan caso al Congreso de los Diputados, que, a petición del PP, aprobó la rebaja del IVA de las mascarillas del 21 al 4%, y que por lo menos hasta fin de 2020 se exima del pago del IVA a las mascarillas", lo que serviría de medida de "ahorro" tanto para los ciudadanos como "para los gobiernos que tienen que comprarlas".

EL "NO ES NO" DEL PSOE-A

Por otro lado, el portavoz 'popular' también ha afeado la actitud de "no es no" que, a su juicio, dirige la estrategia del PSOE-A en su papel de oposición, porque ésta "sólo lleva a la melancolía y a la inutilidad" cuando no se está gobernando.

En esa línea, ha advertido de que "está por conocerse todavía una propuesta de la oposición para impulsar una línea de trabajo en Andalucía", y ha comentado que desde el PSOE-A "han intentando enfangar el terreno, y cuando veían que podían perder el partido, lo que han hecho es juego sucio y patada en la espinilla".

Frente a ello, Nieto ha defendido que "es la hora de cambiar, de proponer, de acordar, de entender el mensaje de la ciudadanía y de ofrecer acuerdos", y ha indicado que desde el PP-A quieren "dialogar y consensuar con el PSOE", pero para ello dicho partido "tiene que salir de esa actitud de bloqueo en la que lleva desde que está en la oposición".

Nieto ha comentado que "los andaluces necesitan al PSOE, a la izquierda", que "ha desaparecido del mapa político andaluz y se ha convertido en un 'showman' en el que compiten para ver quién dice la barbaridad más grande", según ha lamentado, porque "eso no es lo que necesita Andalucía".