Coronavirus.- Positivo en Covid-19 siete miembros de una familia de Badajoz y cinco contactos investigados en Navalmoral

La Junta descarta que sea un nuevo brote en la capital pacense y lo califica de "agrupamiento familiar"

La difusión por redes de un establecimiento de Badajoz provocó el colapso de las urgencias por parte de clientes del local

La dirección general de Salud Pública ha comunicado este sábado 12 nuevos casos confirmados de Covid-19 en Extremadura, con un total de 42 contactos, que se localizan en Navalmoral de la Mata, con cinco, y Badajoz, con siete, y que según el Servicio Extremeño de Salud no suponen ni un incremento del brote en la localidad cacereña ni uno nuevo en el caso de la capital pacense, al pertenecer todos ellos a una misma familia.

En concreto, el SES sostiene que "de momento no suponen la existencia de un brote nuevo en ninguna de las dos áreas de salud", y destaca el "trabajo serio y responsable" de seguimiento de la infección en la región.

En concreto, los cinco casos confirmados en Navalmoral de la Mata pertenecen a los contactos en seguimiento y aislados (43) y que en el control sistemático que se va realizando para dar altas han dado positivo en la PCR.

Según explica el SES, estos cinco nuevos positivos "no incrementa en absoluto ni el tamaño del brote, ni las personas en seguimiento", por lo que continúan "un control muy importante del brote" de Navalmoral y "sin riesgo de transmisión comunitaria", indica en nota de prensa.

Por su parte, los siete casos confirmados en el Área de Salud de Badajoz pertenecen a una misma familia que ha presentado síntomas leves y que, "de momento, no es un brote, sino un agrupamiento familiar" en el que se está estudiando la relación epidemiológica con los dos brotes declarados anteriormente.

Estas siete personas confirmadas han dado origen a 42 contactos que están siendo estudiados y que se encuentran ya en aislamiento hasta que se confirme su negatividad en coronavirus.

Por otra parte, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha lamentado que el "cierto colapso" producido en los servicios de urgencias y emergencias, así como en el 112, debido a consultas de personas que querían saber si eran contactos estrechos por haber acudido a un establecimiento difundido por redes sociales y por grupos de mensajería instantánea.

Al respecto, el SES hace un llamamiento a la tranquilidad de los ciudadanos de Badajoz, y recuerda que Salud Pública se pone en contacto las aquellas personas que pueden ser contactos estrechos. "Si Salud Pública no lo hace es porque no son contactos estrechos y no tienen ningún riesgo", subraya.

BALANCE DIARIO

En el balance de la última jornada arroja 115 casos sospechosos en Extremadura y 127 descartados. Continúan hospitalizados dos pacientes, ninguno en UCI, y se han dado tres altas más, lo que eleva a 4.329 los pacientes curados.

El Área de salud de Badajoz notifica 37 nuevos casos sospechosos y ha descartado 30. En total se han curado 504 pacientes; Cáceres ha registrado 21 casos sospechosos y ha descartado 28. Tiene un paciente hospitalizado en planta y hay 1.1941 pacientes curados.

Mérida detecta 10 casos sospechosos y ha descartado 12. Tiene 401 pacientes curados; Plasencia ha notificado 17 casos sospechosos y ha descartado 19. Tiene 602 pacientes curados; Don Benito-Villanueva de la Serena registra 17 casos sospechosos y ha descartado 20. Ha dado 345 altas epidemiológicas.

A su vez, el Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha registrado cuatro casos sospechosos y ha descartado ocho. Tiene un paciente hospitalizado en planta y hay 294 pacientes curados.

El Área de Salud de Coria no ha notificado casos sospechosos y suma 194 pacientes curados; el de Llerena-Zafra ha notificado 9 casos sospechosos y ha descartado 10, y acumula 48 pacientes curados.