Coronavirus.- El PP pide a la Generalitat PCR masivos en València ante el "descontrol" de positivos

La portavoz del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha exigido este miércoles a la Generalitat que abandone su "impasibilidad" ante el aumento de nuevos contagios y el "descontrol" en la ciudad y ha pedido la realización de PCR masivos.

Catalá ha pedido a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que "reaccione ante una situación muy preocupante." "Cada tarde nos confirman que los casos en la ciudad siguen en aumento y está claro que la estrategia que están realizando ahora las administraciones no funciona. Por eso pedimos que cambien", ha indicado.

A su juicio, se tienen que empezar a realizar PCR masivos "como se han hecho en otros territorios como Cataluña, Euskadi o Andalucía que han realizado campañas masivas en los lugares con más casos". Con ello, "permitiría detectar los asintomáticos y, a partir de ahí, controlar las cadenas de transmisión".

"Es clave detectar las personas que son asintomáticas porque pueden contagiar a personas vulnerables y de riesgo y ahí es cuando empieza el problema", ha indicado. La ciudad concentra más de la mitad de los brotes detectados en la Comunitat y en las últimas dos semanas se han registrado cerca de 1.000 casos positivos.

Para Catalá, "son casos muy preocupantes. Por eso, no entendemos la cerrazón de Ribó --el alcalde de València-- de no exigir PCR masivos. Es incomprensible. Sobre todo, cuando sentencia que no sirven para nada. Detectar los asintomáticos es una forma de prevenir que aumenten los ingresos", ha señalado.

"Lo único que por ahora se ha demostrado es que la estrategia de realizar test selectivos, sólo a los que presentan síntomas, no funciona como se pretende porque los casos siguen aumentando", ha apuntado.