Coronavirus.- Perú informa de casi 800 nuevos casos de COVID-19 en la última jornada

Las autoridades sanitarias de Perú han registrado en las últimas 24 horas 790 nuevos positivos de coronavirus, además de 77 víctimas mortales a causa de la enfermedad según la actualización diaria de las cifras de impacto de la pandemia en el país.

Este lunes, el Ministerio ha confirmado que 986.130 personas se han contagiado de la COVID-19 desde que se detectara el primer caso en el país andino, de las cuales 36.754 han fallecido.

Por otra parte, hay 920.306 personas recuperadas en Perú, después de que en esta última jornada se emitieran 47 altas hospitalarias.

Por último, la cartera de Salud ha comunicado en su informe que 3.871 casos siguen activos, de los cuales 1.053 están en unidades de cuidados intensivos.

La primera ministra del país, Violeta Bermúdez, ha asegurado que la vacuna contra la COVID-19 llegará a Perú a lo largo de la primera mitad del próximo año.

En este sentido, Bermúdez ha explicado que puede asegurar "que durante el primer semestre el año 2021 vamos a tener vacunas en Perú, de acuerdo al estado de las negociaciones", según declaraciones a Panamericana TV.

No obstante, no ha ofrecido una fecha concreta de la llegada de la misma, ya que "queremos comunicar al país en el momento que tengamos fechas ciertas, para no generar expectativas y luego frustraciones".