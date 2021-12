Coronavirus.- Panamá confirma el primer caso de la variante ómicron

El Ministerio de Salud de Panamá ha confirmado este lunes el primer caso de coronavirus de la nueva variante ómicron de un trabajador que había viajado a Sudáfrica por motivos laborales.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, ha indicado que el paciente fue detectado este domingo 19 de diciembre y ha sido un hombre de 50 años. Por el momento, las autoridades están siguiendo a seis personas que han sido contacto de este hombre, que actualmente están en cuarentena.

A estas personas se las someterá a pruebas diagnósticas PCR para saber si están infectados. El positivo por coronavirus de la variante ómicron no presenta síntomas por el momento.

El primer infectado de ómicron detectado en Panamá viajó a Sudáfrica por motivos laborales a una mina del país africano y cuenta con el esquema completo de vacunación. Además, había dado negativo al entrar al país.

Sucre ha indicado que el hombre no ha tenido contacto con nadie más, ya que debido al protocolo que deben seguir los trabajadores de las compañías mineras no ha circulado por Ciudad de Panamá. En este sentido, el hombre ha estado siempre aislado y no ha tenido contacto con nadie más allá de su proyecto, informa 'La Prensa'.