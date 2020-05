Coronavirus.- Oltra, sobre las querellas por falta de material: "El derecho tampoco se puede apartar de la realidad"

La vicepresidenta portavoz del Consell de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, ha reiterado este viernes el perdón que lanzaron tanto ella como el 'president, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por la falta de material sanitario para proteger a los profesionales contra el coronavirus, ante las últimas querellas de sindicatos y organizaciones por la desprotección.

Eso sí, ha augurado que estos procesos "tendrán el mismo recorrido que los de poner a disposición inmediata el material". "Al final, el derecho tampoco se puede apartar de la realidad", ha manifestado a los periodistas tras el pleno del Consell.

"Pedimos perdón por no anticiparnos demasiado o no saber la gravedad y el impacto de este maldito virus", ha enfatizado, algo que "está reconocido y que no cambia la realidad: no había material y había desabastecimiento".

Oltra ha remarcado que es un problema que sufrió tanto la Comunitat como el resto de autonomías y países al inicio de la pandemia, algo que ha relacionado con la dependencia del material exterior por la deslocalización de producción en las últimas décadas.

Por eso ha puesto en valor que la Comunitat fue "la primera CCAA en empezar a abastecer con un esfuerzo grandísimo de muchas empresas que se han reinventado para que no falte material". "Es el dinamismo que nos hace más autónomos y no tener que depender de otros países", ha aseverado.

Pero, sobre todo, para "que en las próximas semanas y meses ese material no vuelva a faltar". "A partir de ahí, cada uno hará las valoraciones que tenga que hacer", ha zanjado la también consellera de Políticas Inclusivas.