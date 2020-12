Coronavirus.- Nicanor, de 72 años, primer madrileño en recibir la vacuna contra el Covid en la región

Nicanor, de 72 años, residente en la Residencia de Mayores de Vallecas, perteneciente a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), ha sido el primer madrileño en recibir la primera vacuna contra el Covid-19 de la Comunidad de Madrid, ha informado el Gobierno regional.

Procedente de Badajoz, vive en Vallecas desde los 4 años y desde hace dos reside junto a su mujer en esta residencia. Madrid comienza así este domingo la vacunación contra el coronavirus con 1.200 dosis en tres residencias de mayores.

Las primeras dosis de la vacuna desarrollada por la compañía Pfizer han llegado a la residencia de Vallecas a las 12.26 horas en una furgoneta custodiada por la Policía Nacional. El primero en vacunarse ha sido Nicanor, que, tras recibir la vacuna entre aplausos de los sanitarios, ha declarado que no ha sentido dolor: "No me he enterado de nada. Todo perfecto".

A continuación, se ha procedido a vacunar José Antonio, de 78 años, un residente que fue periodista y que lleva en la residencia cuatro años y a María, de 86 años.

La residente más mayor del centro de Vallecas que ha recibido esta vacuna ha sido Gerarda, de 99 años. Después, seguirán vacunando en las residencias de de ancianos Las Azaleas, del grupo Asispa (en Ciudad Lineal) y Parque Almansa, de Ballesol (en Aravaca).