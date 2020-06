Coronavirus.- Navarra planea realizar en otoño un estudio propio de seroprevalencia de coronavirus con mil personas

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha explicado este viernes en el Parlamento foral que su departamento planea realizar en otoño un estudio serológico propio sobre la prevalencia de coronavirus, después del que ya está realizando en mayo y junio con el liderazgo del Ministerio en coordinación con las Comunidades Autónomas.

Santos Induráin, que ha comparecido en el Parlamento a petición de Navarra Suma para ofrecer una interpretación de los datos del citado estudio liderado por el Ministerio, ha afirmado que "es necesario seguir evaluando" la situación, por lo que el Gobierno foral baraja "realizar más estudios de seroprevalencia propios".

Así, ha explicado que el Gobierno se plantea "realizar en otoño analíticas para determinar presencia de anticuerpos en una muestra de unas mil personas para estimar la prevalencia por grupos de edad y de sexo". "Estas personas se seleccionarían en los cupos de los médicos centinelas de Atención Primera", ha dicho Induráin, que ha señalado que el Ministerio también baraja realizar otro estudio en otoño.

Los datos de la segunda oleada del estudio de seroprevalencia que se está realizando actualmente reflejan que el 6,4 por ciento de la población navarra está inmunizada frente al coronavirus, un porcentaje superior al de la primera oleada de este estudio, en la que se concluyó que el 5,8 por ciento de la población estaba inmunizada. La consejera ha señalado que este incremento "no es significativo". En el conjunto nacional, la población inmunizada en la segunda oleada es del 5,2 por ciento. Previsiblemente, en dos semanas se dispondrán los resultados de la tercera oleada de este estudio.

La consejera ha explicado que, con estos datos, Navarra ha intensificado el sistema de vigilancia epidemiológica, que recibe información diaria de los casos sospechosos y confirmados, "lo que permite adoptar medidas de control y hacer un seguimiento de cómo va la epidemia". En concreto, Salud dispone de una herramienta que monitoriza diariamente el número de casos sospechosos y confirmados para detectar de forma "temprana" posibles rebrotes.

Asimismo, la consejera ha señalado que "es fundamental garantizar el diagnóstico de casos sintomáticos en estadios iniciales de la enfermedad, garantizando la realización de PCR a toda persona que presenta síntomas sugestivos de Covid".

Además, se identifican y controlan los contactos estrechos de los pacientes de coronavirus, "a fin de recomendar la cuarentena durante el tiempo establecido". "En las primeras 48 horas se realiza la PCR a los contactos familiares y se hace un seguimiento telefónico a los contactos a nivel social y laboral, a los que, en cuanto presentan síntomas, se les realiza PCR. Un resultado negativo inicial no exime de realizar la cuarentena", ha apuntado Induráin. La consejera ha señalado que hay 21 enfermeras que realizan este rastreo.

Además, ha asegurado que "se presta especial atención al diagnostico precoz entre colectivos como profesionales sanitarios o sociosanitarios", además de la detección en "personas asintomáticas en el sistema sanitario, como en ingresos hospitalarios que no tienen que ver con el Covid-19". "Esto nos lleva a una detección mayor de ciudadanos asintomáticos", ha dicho Induráin.

Asimismo, la consejera ha apelado a la ciudadanía para que adopte medidas de higiene y distanciamiento físico y ha recordado que el uso de mascarillas es obligatorio cuando no se pueda guardar una distancia entre personas de 1,5-2 metros.

Por su parte, Nieves Ascunce, jefa del servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, ha afirmado que la inmunización actual "es mucho más baja de lo que nos permitiría estar muy tranquilas, esa inmunidad del 60-70 por ciento, una inmunidad de grupo que impediría al virus una transmisión cómoda, pero es lo que tenemos". "La inmunización es más baja de lo que nos gustaría, más baja de lo que pensábamos incluso, porque estábamos viviendo en un mundo en el que todo fue coronavirus", ha apuntado.

NAVARRA SUMA: "NO SE HICIERON TODAS LAS PCR QUE SE NECESITABAN"

La parlamentaria de Navarra Suma Cristina Ibarrola ha afirmado que el Gobierno foral "ha sido capaz de diagnosticar con PCR solo al 12,6% de las personas infectadas, más del 87% se quedaron sin diagnosticar, bien por ser asintomáticas o por ser personas con sintomatología más leve a las que no se hacia la prueba". "Es obvio que no se hicieron todas las PCR que se necesitaban y siguen sin contestar por qué no utilizaron la capacidad máxima que tenía Navarra. Tenían que haber realizado muchísimas más pruebas las primeras semanas, que es lo que no hicieron. Hacer pruebas en ese momento suponía prevenir gran numero de contagios y fallecimientos", ha señalado, para afirmar que la consejera "no va a poder eludir su responsabilidad por no haber implantado medidas a tiempo".

La portavoz del PSN, Patricia Fanlo, ha respondido a la parlamentaria de Navarra Suma que "no sé cómo no le llama la Organización Mundial de la Salud para que le asesore, ya que sabía en noviembre que iba a haber esta crisis sanitaria". Sobre los datos del estudio, Fanlo ha señalado que "tenemos un 6% de inmunizados, no tenemos inmunidad de rebaño y, por lo tanto, hay que aplicar medidas, que este Gobierno ya está adaptando".

La portavoz de Geroa Bai, Ana Ansa, ha afirmado que "el resumen del estudio es sencillo, seguimos estando muy lejos de los datos de seroprevalencia que nos permitirían empezar a tener una inmunidad de rebaño y empezar a estar un poco más tranquilos". "¿Y ahora qué? Me temo que la tercera ronda va a seguir en la misma tónica. El confinamiento ha sido eficaz, pero nos ha dejado estas cifras que nos hacen tener todos los frentes abiertos. El objetivo es controlar y evitar rebrotes, el virus no ha desparecido, sigue ahí y va a seguir", ha apuntado.

Por parte de EH Bildu, Txomin González ha afirmado que le "preocupa" que "se utilicen los datos que se conocen ahora para sacar conclusiones de hace unos meses". "Cuando empezó toda la ola del Covid, desde EH Bildu se solicitó el parón laboral del sistema económico, pero eso no soluciona lo que tenemos ahora. Las medidas que se tomaron cuando se tomaron, se tomaron para acertar", ha dicho, para señalar que ahora se deben adoptar medidas para evitar rebrotes, "sabiendo que los datos nos están mostrando que tenemos todavía a la inmensa mayoría de la población desprotegida".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que "el grado de conocimiento del virus que tenemos hoy nos está permitiendo tomar medidas, muchas de ellas muy efectivas". "El confinamiento ha sido muy útil, sabemos cómo se contagia el virus, sabemos que está presente y que tenemos que tomar medidas organizativas de muy diferente índole, como la prevención a nivel social u otras concretas en espacios vulnerables como residencias o aquellos en los que se den aglomeraciones", ha señalado.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que "el estudio va a servir para orientar las decisiones sanitarias y las decisiones políticas". "El confinamiento fue útil pero la población no puede estar confinada más tiempo, ni desde el punto de vista económico, ni el social ni el individual. Tenemos que asumir que salir a la calle, sentarnos en una terraza y hablar con los demás tiene unos riesgos y todos tenemos que asumir que es nuestra obligación minimizarlos. Hay que insistir muchísimo sobre la responsabilidad individual", ha asegurado.