Coronavirus.- Medio centenar de personas permanece en cuarentena tras cinco positivos en Castro de Rei (Lugo)

Medio centenar de personas permanece en cuarentena tras cinco positivos por COVID-19 relacionados con un jornalero en el municipio de Castro de Rei (Lugo), que ha llevado a aislar un edificio donde residen los trabajadores con coronavirus.

Según han informado fuentes del área sanitaria de Lugo a Europa Press, se han hecho medio centenar de PCR a los empleados que trabajaban con el caso inicial y a los que convivían con él.

No obstante, las mismas fuentes han señalado que estos días "se van a hacer pruebas a todos los trabajadores de la empresa, aunque no trabajaran en la misma explotación o no convivieran con él".

Por parte del área sanitaria de la provincia de Lugo han puntualizado que ese medio centenar de personas que se encuentra en cuarentena en Castro de Rei "son contactos de los positivos" detectados.

De hecho, por parte del Sergas han afirmado que todos los contagiados detectados en Castro de Rei "están aislados, bajo control y en seguimiento".

Las personas que han dado positivo son jornaleros que trabajan en la campaña de la fresa en los municipios lucenses de Cospeito, Castro y Begonte, muchos de ellos de nacionalidad senegalesa.

El edificio donde se alojan estas personas con positivo en Castro Ribeiras de Lea "está en cuarentena", como ha confirmado el regidor de Castro de Rei, el popular Francisco Balado, una medida que "durará catorce días", ha abundado.