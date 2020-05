Coronavirus.- Más de 27.500 vecinos de Torrejón (Madrid) ya han participado en los test masivos a la población

Más de 21.001 vecinos de Torrejón de Ardoz han participado este sábado en la segunda jornada del test serológico masivo de coronavirus que el Ayuntamiento está desplegando en la ciudad y ya se han realizado las pruebas un total de 27.503 residentes desde el viernes, cuando arrancaron estos test masivos.

Según ha explicado el Consistorio en un comunicado, este domingo el estudio proseguirá con los vecinos con apellidos que empiecen con las letras E, F, G y H; que tendrán acceso a las pruebas que se realizan en las diez carpas instaladas en el Recinto Ferial por el Grupo Ribera, que prevén que la campaña de análisis se prolongue hasta el miércoles y que los resultados se puedan tener en menos de 48 horas.

El horario para acudir a realizarse las pruebas es de 7 a 14-.30 horas en diferentes franjas horarias asignadas a cada letra. El Consistorio recomienda a las personas mayores de 65 años con problemas de movilidad o de salud, cuyo primer apellido empiece por las letras E, F, G y H, que acudan a hacerse la prueba entre las 7 y las 9 horas para evitar el calor

El director de Operaciones de Ribera Salud, José David Zafrilla, expuso que el objetivo es determinar el impacto del virus --identificando a quienes tengan anticuerpos contra él-- y localizar a aquellos que estén contagiados y puedan ser focos de transmisión, logrando así "evitar al máximo la circulación del Covid de manera comunitaria".

Este estudio determina si existen anticuerpos IGG e IGM, los primeros vinculados con la inmunidad y los segundos con "el momento de estado agudo de la enfermedad". En esta campaña los vecinos de Torrejón han sido citados en orden alfabético al Recinto Ferial donde se extrae la sangre, a los mayores de 16 por vía venosa y a los comprendidos entre 1 y 16 años por un pinchazo en el dedo.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid autorizó el pasado jueves a Torrejón a realizar el estudio serológico a su población para el cual la administración local ha adquirido 150.000 test, ante lo que el Consistorio señaló que, aunque la participación es voluntaria, es "altamente recomendable".

REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DEL ESTUDIO SEROLÓGICO

Para formar parte de los tests es "imprescindible" acudir con el DNI y adjuntar impreso el Consentimiento informado publicado en la web del Ayuntamiento. Así, el ciudadano que acuda a realizarse el test podrá ir acompañado de sus hijos menores de edad o menores de edad bajo su tutela, para realizarse el test en ese momento a todos ellos, con independencia del apellido. Además, ha añadido que se deberá acudir con mascarilla, que no es necesario el ayuno y que no están permitidas las mascotas.

Tras concluir la toma de sangre, comienza el tratamiento de las muestras y el volcado de datos, que desde Ribera Salud esperan poder realizar antes de las 20 horas de cada día para poder suministrar resultados en menos de dos días. A los testados se les reparte un tríptico con consejos de actuación frente al coronavirus, una información que se complementa con la suministrada a la hora de recibir los resultados.

"En el momento actual no se conoce si tener este tipo de defensas significa estar protegido frente a un nuevo contagio por este coronavirus. Un resultado positivo indica simplemente que ha tenido contacto con el virus y en base a los resultados del mismo, se darán una serie de recomendaciones a las personas afectadas", ha remarcado el Ayuntamiento.

Por último, el alcalde de la localidad, Ignacio Vázquez, ha recordado que la localidad fue el "epicentro de la pandemia" en España. "Esta ciudad y este Ayuntamiento somos muy modestos económicamente, pero hemos decidido priorizar el presupuesto municipal en esta actuación, destinando todo lo que se iba a emplear en las fiestas de este año y en otras actividades municipales que se han suspendido. Sin duda será el dinero mejor invertido por la gran preocupación que ha generado en nuestra ciudad, como en toda España, y por la necesidad primordial de conocer nuestro estado de salud", ha concluido el regidor.

Además, ha añadido que si con este estudio detectan a personas que tengan el virus y estén asintomáticas para que puedan ser tratadas "inmediatamente y romper así la cadena de contagios, se darán por satisfechos".

Diversos ayuntamientos como Alcobendas, Fuenlabrada, Alcorcón, Pozuelo, Pinto o San Sebastián de los Reyes han solicitado también hacer este tipo de estudios epidemiológicos en coordinación con los servicios sanitarios. Los consistorios gobernados por alcaldes socialistas piden además que estén coordinados por hospitales de referencia o centros de salud.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha señalado sobre la posibilidad de que el Consistorio realice test masivos de coronavirus a la población, como ocurre en el caso de Torrejón de Ardoz, que están "valorando distintas iniciativas en ese sentido".

"Nosotros estamos valorando distintas iniciativas en ese sentido, Todavía no podemos decir nada públicamente pero estamos valorando distintas iniciativas", ha apuntado a los medios de comunicación durante una visita al parque de El Capricho.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, señaló ayer sobre los estudios serológicos en ayuntamientos que no tiene mayor "inconveniente" en que se realicen pero ha agregado que "no tiene sentido que testen a toda la población" y ha aconsejado que "no "malgasten" recursos.