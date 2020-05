Coronavirus.- Los ediles del PP de Castelló donan el 50% del sueldo de abril para test y ayuda de emergencia social

La donación del 50 por ciento del sueldo de abril de los concejales del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castelló ya está en manos de sus destinatarios para ayudar a hacer frente a la emergencia social que viven los vecinos, según han informado los 'populares' en un comunicado.

Tal y como anunció la portavoz de los 'populares', Begoña Carrasco, los siete concejales del PP ya han hecho en las últimas semanas la aportación global de 3.900 euros, la mitad de sus retribuciones derivadas de su cargo institucional, una cantidad que ha permitido la realización de test para la detección de anticuerpos del COVID-19 a todo el personal voluntario del Banco de Alimentos de Castellón, así como ayudar directa y económicamente al Banco de Alimentos y al economato de Cáritas, para que puedan seguir desarrollando "la impresionante labor social que ahora mismo están haciendo para ayudar a los que peor lo están pasando en Castellón", ha dicho.

Carrasco se ha pronunciado así ante las "múltiples" consultas que en los últimos días les han llegado por parte de los vecinos sobre la aplicación de este anuncio. "Podemos decir que hemos cumplido nuestra palabra, el dinero ha llegado donde tenía que llegar y ya está prestando servicio a los castellonenses", ha añadido.

En concreto, Carrasco ha detallado que, gracias a estos fondos, además de ayudar a detectar posibles casos asintomáticos de la enfermedad, el dinero de la adquisición de los test se ha distribuido en partes iguales y lo han destinado a dos de las organizaciones que actualmente "están recibiendo un mayor número de solicitudes de ayuda, como son el propio Banco de Alimentos y Cáritas".

"Nos pusimos a su disposición, para que nos dijeran qué necesitaban y ambas nos trasladaron que la necesidad más acuciante ahora mismo es de dinero para poder destinarlo a la adquisición de más alimentos con los que atender la situación de emergencia social que, lamentablemente, viven muchos castellonenses en estos momentos. Las largas colas de personas reclamando ayuda son escalofriantes", ha subrayado la líder de los 'populares' en Castelló.

SE HABRÍAN PODIDO DESTINAR MÁS DE 44.000 EUROS

En ese sentido, Carrasco ha lamentado que el resto de grupos con representación municipal en el consistorio no se sumaran a esta iniciativa, ya que -ha dicho- habrían podido destinar más de 44.000 euros brutos a la adquisición de material sanitario, equipos de protección para el personal hospitalario, así como test rápidos o PCR, además de ayuda social, para ponerlos a disposición de la ciudadanía. "Aun así, y en esta materia, vamos a respetar las decisiones personales de cada uno. Nosotros nos comprometimos y hemos cumplido con nuestra palabra", ha apuntado.

"En estos momentos hay muchas familias castellonenses que no tienen ningún tipo de ingreso y ni siquiera han cobrado aún las prestaciones que les corresponden por estar afectados por un ERTE o las ayudas extraordinarias anunciadas por la Generalitat", ha añadido Carrasco, que ha alabado además la "gran labor que, especialmente en estos momentos tan duros, están realizado las organizaciones no gubernamentales de la ciudad, porque están llegando allí donde la administración no llega, además de realizar una labor encomiable".

Carrasco ha lamentado que en una ciudad donde el número de parados ya supera las 16.000 personas, "hay muchas familias que nunca antes habían imaginado verse en una situación como esta y que se están alimentando y están consiguiendo salir adelante gracias a la caridad y al servicio que prestan este tipo de organizaciones".