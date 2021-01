Coronavirus.- Junta califica de "pesadilla" las cifras en Almería, con casi 300 hospitalizados y previsión de aumento

La delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha calificado este viernes de "pesadilla" las cifras "récord" alcanzadas este viernes en la provincia en relación al covid-19, con 823 nuevos casos notificados, la tasa de incidencia por encima del millar y un total de 293 hospitalizados simultáneos en los tres centros sanitarios públicos y los dos hospitales privados, en los que además son ya 62 los pacientes que están en UCI.

"La situación que estamos viviendo es como la que se vive en un campo de batalla, es la guerra que nos ha tocado vivir a nosotros. Nuestros bisabuelos vivieron otro tipo de guerras", ha valorado ante los medios la delegada tras mantener una reunión telemática con el delegado territorial de Salud y Familias en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, y los responsables de los cinco hospitales, a los que ha pedido que den "el mil por mil".

Sánchez Torregrosa ha apuntado que los hospitales almerienses "están recibiendo una media de ingresos por encima de 20 personas" --30 pacientes más reportados este viernes-- si bien, a preguntas de los medios, ni ella ni el delegado de Salud han llegado a detallar la situación que soporta cada uno de los centros sanitarios en los que ya se han ampliado espacios y habilitado camas adicionales de UCI y para ingresos de pacientes covid por encima de la capacidad ordinaria.

Los representantes de la Junta han conocido cómo se aplican los planes de contingencia de cada uno de los centros tras la activación del Plan 4.500 por parte del Gobierno andaluz el pasado martes. Para Sánchez Torregrosa, la Junta "está dando la talla medida por medida", aunque ha reconocido que "los recursos son finitos por muchos planes de contingencia" que se activen, por lo que "nos podemos ver con una situación muy complicada en la provincia".

Las previsiones de la Junta apuntan además a que la cifra de nuevos hospitalizados crezca en los próximos días ya que, según el delegado territorial de Salud, "el seis por ciento de los positivos, por estadística, pasan al hospital", por lo que ha instado a "cortar esos contagios" para que los ingresos dejen de crecer, ya que solamente las cifras de positivos de las últimas 24 se traducirían en medio centenar de nuevas hospitalizaciones.

"De momento el vaso no está rebosando, vamos a intentar que ese vaso no llegue a rebosar", ha apuntado el delegado de Salud, quien de otro lado, ha recordado que el próximo lunes se valorará si se endurecen las medidas en la capital almeriense después de que su tasa de contagio haya superado los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Por ahora, la delegada de la Junta ha apelado a la colaboración entre los centros hospitalarios para solventar la presión asistencial bajo una "imagen de familia" y ha pedido a los profesionales "aprovechar los recursos humanos y materiales lo máximo posible". "Si uno tiene un problema, lo tienen los cinco hospitales de la provincia, con ese capitán como es nuestro Hospital Universitario Torrecárdenas, un poco como padre de todos, que a la misma vez no se puede ver, como ese padre que es, colapsado por sus hijos", ha dicho.

A LA JUNTA "SE LE HAN ACABADO LAS HERRAMIENTAS"

La representante de la Junta en Almería ha considerado además que al Gobierno andaluz "se le han acabado las herramientas políticas y competenciales que tiene para poder poner freno a esta pandemia" por lo que ha exigido al Ejecutivo central que otorgue más competencias a las comunidades autónomas en caso de que no adopte más medidas por sí mismo.

El delegado ha afirmado que en la Junta se han puesto ya "las pilas" y ha reclamado que "se las pongan todos" los políticos, según les piden los profesionales sanitarios. "Que nos dejen trabajar", ha apostillado Belmonte, quien cree que con un confinamiento domiciliario se va a "dominar" la curva "mucho más rápido".

"El Gobierno de España ha demostrado, y lo escenificó el ministro Illa en Sevilla (...) que no están dispuestos a tomar medidas. Para ellos aquí no pasa nada, España va bien, en España la pandemia pues es un resfriado más, porque no están tomando ninguna medida", ha criticado la delegada, por su parte.

Asimismo, ha pedido al Gobierno central que "deje de hacer cuentas de votos en Cataluña" y que el Ministerio de Sanidad "se ponga al frente de la situación", puesto que la Junta ya solicitó adelantar a las 20,00 horas el 'toque de queda' así como aplicar confinamientos domiciliarios en los municipios en los que la tasa de contagio es mayor para "ponerle freno" al covid y "garantizar que nuestros recursos hospitalarios no se colapsen".

"Que dejen a las comunidades autónomas que las tomen --las medidas-- porque estamos viviendo la peor ola y la peor etapa de la pandemia sin ningún tipo de dudas", ha recalcado Sánchez Torregrosa mientras que el delegado territorial de Salud ha pedido los "mecanismos necesarios" para "cortar esa sangría" de positivos.