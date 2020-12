Coronavirus.- Javier Martín, de 68 años, recibe la primera vacuna contra en La Rioja

Javier Martín, interno de la residencia Hogar Madre de Dios de Haro, de 68 años, ha sido la primera persona en recibir la vacuna frente a la Covid-19 en La Rioja. "Me he puesto un poco nervioso pero es algo normal, aparte no me importa... yo aguanto todo", ha afirmado a los medios de comunicación.

Tras recibir la vacuna ha reconocido, además, que "no pensaba que fuera a ser el primero en La Rioja pero estoy encantado" y asegura estar esperanzado porque "tengo muchas ganas de ver a mi nietillo".

Después de Javier Martín ha sido Juli Rioja, cocinera del centro quien ha recibido la primera dosis de la vacuna y ha afirmado sentirse como una "privilegiada".

"Animo a todo el mundo a vacunarse" para lograr "erradicar esta enfermedad", ha dicho.

De esta manera, las primeras dosis de la vacuna de Pfizer BioNTech se han dispensado hoy entre usuarios y trabajadores del Hogar Madre de Dios de Haro. En concreto se van a suministrar las primeras 65 dosis, según acaba de informar el Gobierno regional.

El Hogar Madre de Dios de Haro ha sido escogido para dar el pistoletazo de salida a la campaña vacunación frente al COVID-19 en La Rioja, entre otras razones, por su tamaño relativamente grande (dispone de 91 plazas) y porque ha resultado uno de los menos afectados, tanto durante la primera como durante la segunda ola de la pandemia, concentrando por tanto una alta densidad de población susceptible a parecer formas graves de la enfermedad.

Ambos criterios están recogidos en las recomendaciones de la estrategia diseñada desde el Ministerio de Sanidad para la distribución de la vacuna en España.

La operativa de la vacunación frente al COVID-19 diseñada desde el Gobierno de La Rioja prevé que más 15.000 riojanos puedan recibir su dosis en el primer trimestre de 2021. Esta cifra inicial es provisional y aumentará en función de nuevas aprobaciones de vacunas y cambios en la estrategia de vacunación frente al COVID-19 que determine el Ministerio de Sanidad. Tras y como determina dicha estrategia nacional, los primeros grupos vulnerables en recibirla son los usuarios y trabajadores de las residencias de mayores y personas con discapacidad junto a los profesionales sanitarios de primera línea.

Las vacunas han llegado este domingo a La Rioja dentro de un amplio despliegue policial y sanitario. Precisamente, la localidad riojana de Haro fue una de las primeras azotadas por el virus en las primeras semanas de marzo con una gran incidencia del virus entre sus vecinos.

Por lo tanto, como aseguran desde el Gobierno regional, "en Haro empezaron escribirse las primeras páginas la historia de la pandemia en nuestra comunidad y no deja de resultar simbólico que vaya a ser en este mismo municipio donde se empiezan a escribir las páginas del que se espera que sea el capítulo final en la lucha contra la pandemia del coronavirus".

Desde primera hora de esta mañana, la residencia Hogar Madre de Dios de Haro ha comenzado todos los preparativos necesarios para recibir las dosis.

Las primeras dosis de la vacuna frente al Covid-19 desarrollada por la compañía Pfizer se encontraban en un almacén de Guadalajara, desde donde se han empezado a repartir de forma equitativa entre los puntos designados por todas las comunidades y ciudades autónomas para comenzar este domingo la vacunación.